Первая партия «Спутник М» придет в Екатеринбург в выходные

В Свердловскую область в ближайшие выходные поступит более двух тысяч вакцины «Спутник М» Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Первая партия вакцины от коронавируса для подростков «Спутник М» поступит в Свердловскую область в ближайшие выходные. Она состоит из 2400 доз. Об этом сообщил замгубернатора Свердловской области Павел Креков во время брифинга, трансляция которого шла в соцсети «ВКонтакте».

«Поступила информация о прибытии первой партии детской вакцины в наш регион. Она небольшая — это 2400 доз. Поступит она, вероятнее всего, в выходные», — сообщил Креков.

Также замгубернатора отметил, что желающих вакцинироваться достаточно много. Он уточнил, что поставка только начинается. По его словам, будут и другие поставки вакцины в дальнейшем. В первую очередь, детскую вакцину будут использовать в Екатеринбурге, затем ставить прививку начнут детям в Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском.

Ранее главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов заявил, что поставка детской вакцины ожидается в феврале. Он также отметил, что необходимо дождаться особого распоряжения федерального Минздрава, после чего будут проводиться работы по информированию населения о сроках поступления вакцины «Спутник М».

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