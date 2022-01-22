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20 января 2022

Застройщик из ЯНАО скрыл десятки миллионов налогов

© Служба новостей «URA.RU»
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В «ЯмалСтройМеханизации» подделывали налоговые декларации Фото:

Руководитель Надымской строительной компании «ЯмалСтройМеханизация» предстанет перед судом за уклонение от уплаты налогов на сумму более 26 миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте СКР по ЯНАО.

«В Надыме перед судом предстанет руководитель коммерческой организации, обвиняемый в уклонении от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией», — говорится в сообщении ведомства. Руководитель компании включал заведомо ложные сведения в налоговую декларацию.

По данным следствия, в Надыме руководитель ООО «ЯмалСтройМеханизация» с января по декабрь 2019 года вносил в налоговые декларации ложные сведения о произведенных затратах по фиктивным взаимоотношениям с контрагентами. Тем самым он уклонился от уплаты налогов на добавленную стоимость и на прибыль организации на сумму свыше 26 миллионов рублей. Уголовное дело направили в суд.

ООО «ЯмалСтройМеханизация» более восьми лет существует на рынке и известна выполнением госзаказов на суммы в десятки миллионов. Ранее URA.RU сообщало, что руководство компании «ЯмалСтройМеханизация» в период с января по сентябрь 2019 года включало в налоговые декларации ложные сведения. При этом компания уклонилась от уплаты налогов на сумму более 30 млн рублей.

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Руководитель Надымской строительной компании «ЯмалСтройМеханизация» предстанет перед судом за уклонение от уплаты налогов на сумму более 26 миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте СКР по ЯНАО. «В Надыме перед судом предстанет руководитель коммерческой организации, обвиняемый в уклонении от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией», — говорится в сообщении ведомства. Руководитель компании включал заведомо ложные сведения в налоговую декларацию. По данным следствия, в Надыме руководитель ООО «ЯмалСтройМеханизация» с января по декабрь 2019 года вносил в налоговые декларации ложные сведения о произведенных затратах по фиктивным взаимоотношениям с контрагентами. Тем самым он уклонился от уплаты налогов на добавленную стоимость и на прибыль организации на сумму свыше 26 миллионов рублей. Уголовное дело направили в суд. ООО «ЯмалСтройМеханизация» более восьми лет существует на рынке и известна выполнением госзаказов на суммы в десятки миллионов. Ранее URA.RU сообщало, что руководство компании «ЯмалСтройМеханизация» в период с января по сентябрь 2019 года включало в налоговые декларации ложные сведения. При этом компания уклонилась от уплаты налогов на сумму более 30 млн рублей.
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