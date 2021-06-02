В ЯНАО известный застройщик скрыл миллионы от налоговой

Руководство компании вносили ложные сведения в финансовую отчетность Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Надымская строительная компания «ЯмалСтройМеханизация», гендиректором которой является Артем Кислый, девять месяцев уклонялась от уплаты налогов. По этому факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба следственного комитета ЯНАО.

«По данным следствия, в Надыме должностные лица из числа руководства ООО „ЯмалСтройМеханизация“ с целью получения необоснованной налоговой выгоды, в период с января по сентябрь 2019 года, включали в налоговые декларации ложные сведения о произведенных затратах по заключенным сделкам с юридическими лицами», — говорится в сообщении на сайте ведомства. В следственном комитете добавили, что таким образом компания уклонилась от уплаты налогов на добавленную стоимость и на прибыль на сумму более 30 млн рублей.

Компания «ЯмалСтройМеханизация» восемь лет существует на рынке и известна выполнением госзаказов на суммы в десятки миллионов. Основными заказчиками услуг фирмы являлись управление муниципального хозяйства Пангоды и администрация поселка Заполярный.

Дозвониться в стройфирму по указанному в интернете телефону не удалось. В компанию агентство направило официальный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен.

Сейчас следствие устанавливает все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее URA.RU сообщало, что руководство строительной фирмы «Ямалстройкомпания» из Губкинского вносили в финансовую отчетность ложные сведения. Таким образом директор компании скрыл от государства более 45 млн рублей.