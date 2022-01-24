МИД Китая: через Путина провоцируют срыв Олимпиады

24 января 2022 в 13:08 Размер текста - 17 +

В китайском МИДе заявили, что Си Цзиньпин не просил Владимира Путина не нападать на Украину во время Олимпиады Фото: Официальный сайт Президента РФ новость из сюжета Война на Украине Публикация о том, что генсекретарь ЦК Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин попросил президента РФ Владимира Путина не нападать на Украину во время Олимпиады в Пекине являются провокацией. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел Китая, уточнив, что целью таких заявлений является подрыв Игр. «Соответствующая публикация является абсолютной ложью. Подобные заявления направлены не только на провокацию в против двух стран, но и на подрыв Олимпийских игр», — приводит РИА «Новости» заявление представителя китайского МИДа. Ранее Bloomberg писал, что Цзиньпину меньше всего нужно, чтобы Путин «затмил важный момент Китая» (Олимпиаду, — прим.ред.), спровоцировав глобальный кризис безопасности с США и Европой. Якобы китайский лидер попросил российского не нападать на Украину во время Игр в феврале. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что данное заявление — информационная спецоперация соответствующих американских служб с помощью Bloomberg. По ее словам, от США следует ждать новых провокаций. Ряд стран Европы и США призвали бойкотировать Олимпийские игры в Пекине, которые пройдут в феврале 2022 года. В числе причин такое протеста называли обвинения в нарушении прав человека в Синьцзяне, ситуация в Гонконге и «постоянные угрозы в адрес Тайваня», пишет RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Публикация о том, что генсекретарь ЦК Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин попросил президента РФ Владимира Путина не нападать на Украину во время Олимпиады в Пекине являются провокацией. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел Китая, уточнив, что целью таких заявлений является подрыв Игр. «Соответствующая публикация является абсолютной ложью. Подобные заявления направлены не только на провокацию в против двух стран, но и на подрыв Олимпийских игр», — приводит РИА «Новости» заявление представителя китайского МИДа. Ранее Bloomberg писал, что Цзиньпину меньше всего нужно, чтобы Путин «затмил важный момент Китая» (Олимпиаду, — прим.ред.), спровоцировав глобальный кризис безопасности с США и Европой. Якобы китайский лидер попросил российского не нападать на Украину во время Игр в феврале. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что данное заявление — информационная спецоперация соответствующих американских служб с помощью Bloomberg. По ее словам, от США следует ждать новых провокаций. Ряд стран Европы и США призвали бойкотировать Олимпийские игры в Пекине, которые пройдут в феврале 2022 года. В числе причин такое протеста называли обвинения в нарушении прав человека в Синьцзяне, ситуация в Гонконге и «постоянные угрозы в адрес Тайваня», пишет RT.