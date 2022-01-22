22 января 2022
21 января 2022
20 января 2022

В ЯНАО пришло вдвое меньше детской вакцины от коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Магнитогорск, ампула, прививка, шприц, здоровье, медицина, вакцина, коронавирус, гам ковид вак, ковид 19
Власти обещают, что после налаживания поставок вакцины хватит на всех Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Первая поступившая в ЯНАО партия вакцины от коронавируса для подростков «Спутник-М» составила 480 доз, сообщила пресс-служба окружного правительства на официальном сайте. Это почти в два раза меньше, чем было заявлено властями в конце прошлой рабочей недели.

«Это первая поставка вакцины от коронавируса для подростков в регион. Размер партии — 480 комплектов доз. Препарат будет распределен и направлен в муниципалитеты», — говорится в сообщении пресс-службы правительства.

По официальной информации, сейчас двухкомпонентная вакцина, разработанная институтом Гамалеи, находится на окружном складе ямальского СПИД-Центра. Вакцинация будет вестись в образовательных учреждениях, там же собирают согласия на процедуру.

При этом на запрос URA.RU в правительстве объяснили, что поставки вакцины, как взрослой, так и детской, регулирует Минздрав РФ. «Уверены, что когда процесс войдет в плановый режим, поставки будут осуществляться еженедельно — как и получилось с вакцинами для взрослых. На данный момент сформирован их запас, дефицита нет. Детской вакциной будут также обеспечены все желающие», — рассказали в пресс-службе.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что власти ЯНАО ожидают завоз 960 доз вакцины «Спутник-М». В то же время, по информации источников, даже в таком количестве они якобы уже были распределены между желающими поставить прививку детям.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Ямал» и в viber-канале «Ямал», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Первая поступившая в ЯНАО партия вакцины от коронавируса для подростков «Спутник-М» составила 480 доз, сообщила пресс-служба окружного правительства на официальном сайте. Это почти в два раза меньше, чем было заявлено властями в конце прошлой рабочей недели. «Это первая поставка вакцины от коронавируса для подростков в регион. Размер партии — 480 комплектов доз. Препарат будет распределен и направлен в муниципалитеты», — говорится в сообщении пресс-службы правительства. По официальной информации, сейчас двухкомпонентная вакцина, разработанная институтом Гамалеи, находится на окружном складе ямальского СПИД-Центра. Вакцинация будет вестись в образовательных учреждениях, там же собирают согласия на процедуру. При этом на запрос URA.RU в правительстве объяснили, что поставки вакцины, как взрослой, так и детской, регулирует Минздрав РФ. «Уверены, что когда процесс войдет в плановый режим, поставки будут осуществляться еженедельно — как и получилось с вакцинами для взрослых. На данный момент сформирован их запас, дефицита нет. Детской вакциной будут также обеспечены все желающие», — рассказали в пресс-службе. Ранее URA.RU рассказывало о том, что власти ЯНАО ожидают завоз 960 доз вакцины «Спутник-М». В то же время, по информации источников, даже в таком количестве они якобы уже были распределены между желающими поставить прививку детям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...