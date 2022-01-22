В ЯНАО пришло вдвое меньше детской вакцины от коронавируса

Власти обещают, что после налаживания поставок вакцины хватит на всех Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Первая поступившая в ЯНАО партия вакцины от коронавируса для подростков «Спутник-М» составила 480 доз, сообщила пресс-служба окружного правительства на официальном сайте. Это почти в два раза меньше, чем было заявлено властями в конце прошлой рабочей недели.

«Это первая поставка вакцины от коронавируса для подростков в регион. Размер партии — 480 комплектов доз. Препарат будет распределен и направлен в муниципалитеты», — говорится в сообщении пресс-службы правительства.

По официальной информации, сейчас двухкомпонентная вакцина, разработанная институтом Гамалеи, находится на окружном складе ямальского СПИД-Центра. Вакцинация будет вестись в образовательных учреждениях, там же собирают согласия на процедуру.

При этом на запрос URA.RU в правительстве объяснили, что поставки вакцины, как взрослой, так и детской, регулирует Минздрав РФ. «Уверены, что когда процесс войдет в плановый режим, поставки будут осуществляться еженедельно — как и получилось с вакцинами для взрослых. На данный момент сформирован их запас, дефицита нет. Детской вакциной будут также обеспечены все желающие», — рассказали в пресс-службе.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что власти ЯНАО ожидают завоз 960 доз вакцины «Спутник-М». В то же время, по информации источников, даже в таком количестве они якобы уже были распределены между желающими поставить прививку детям.

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