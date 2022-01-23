В Тюмени косметолога осудят за смертельную липосакцию

Косметолог вколола знакомой смертельную дозу лидокаина Фото: Анна Майорова © URA.RU

Пациентка тюменского косметолога умерла при подготовке к процедуре липосакции подбородка, потому что специалист неверно выбрала дозу обезболивающего. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. Обвиняемой грозит до пяти лет тюрьмы.

«Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о липосакции подбородка на дому, повлекшей смерть пациентки. 52-летнюю жительницу Тюмени ждет суд за осуществление медицинской деятельности лицом, не имеющим лицензии, повлекшее по неосторожности смерть человека», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, косметолог принимала клиентов у себя на дому. 29 сентября 2021 года к ней за липосакцией подбородка обратилась 46-летняя знакомая. Перед процедурой нужно было провести обезболивание. Однако мастер вколола пациентке слишком много лидокаина, из-за чего последняя умерла.

Обвиняемая полностью признала свою вину. По вменяемой статье ей грозит до пяти лет лишения свободы.

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