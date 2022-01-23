23 января 2022
22 января 2022
21 января 2022

В Тюмени косметолога осудят за смертельную липосакцию

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Первый в Свердловской области пункт вакцинации против COVID-19 на территории торгового центра. Екатеринбург, укол, прививка, вакцина, вакцинация, covid19, коронавирус, вакцина от коронавируса, прививка от ковид
Косметолог вколола знакомой смертельную дозу лидокаина Фото:

Пациентка тюменского косметолога умерла при подготовке к процедуре липосакции подбородка, потому что специалист неверно выбрала дозу обезболивающего. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. Обвиняемой грозит до пяти лет тюрьмы.

«Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о липосакции подбородка на дому, повлекшей смерть пациентки. 52-летнюю жительницу Тюмени ждет суд за осуществление медицинской деятельности лицом, не имеющим лицензии, повлекшее по неосторожности смерть человека», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, косметолог принимала клиентов у себя на дому. 29 сентября 2021 года к ней за липосакцией подбородка обратилась 46-летняя знакомая. Перед процедурой нужно было провести обезболивание. Однако мастер вколола пациентке слишком много лидокаина, из-за чего последняя умерла.

Обвиняемая полностью признала свою вину. По вменяемой статье ей грозит до пяти лет лишения свободы.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень» и в viber-канале «Тюмень», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Пациентка тюменского косметолога умерла при подготовке к процедуре липосакции подбородка, потому что специалист неверно выбрала дозу обезболивающего. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. Обвиняемой грозит до пяти лет тюрьмы. «Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о липосакции подбородка на дому, повлекшей смерть пациентки. 52-летнюю жительницу Тюмени ждет суд за осуществление медицинской деятельности лицом, не имеющим лицензии, повлекшее по неосторожности смерть человека», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. По версии следствия, косметолог принимала клиентов у себя на дому. 29 сентября 2021 года к ней за липосакцией подбородка обратилась 46-летняя знакомая. Перед процедурой нужно было провести обезболивание. Однако мастер вколола пациентке слишком много лидокаина, из-за чего последняя умерла. Обвиняемая полностью признала свою вину. По вменяемой статье ей грозит до пяти лет лишения свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...