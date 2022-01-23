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В Тюмени майор военного училища умер после драки с курсантом

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Фрэнсис Гэри Пауэрс-мл. в Музее военной техники УГМК. Верхняя Пышма, фуражка, курсанты, суворовское училище
Преподаватель ТВВИКУ скончался в больнице не приходя в сознание Фото:

Начальник курса командного факультета Тюменского высшего военно-инженерного кадетского училища (ТВВИКУ) скончался после драки с курсантом четвертого курса этого же учебного заведения. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. По его словам, после конфликта потерпевший был доставлен в ОКБ №2, где умер, не приходя в сознание.

«22 января около 23:45 между военнослужащими 22 курса командного факультета возник конфликт на почве межличностных отношений. В результате прапорщик ударил майора кулаком по лицу. Для оказания необходимой медицинской помощи в установлении диагноза майор был доставлен в областную клиническую больницу №2. В 8:15 23 января он, не приходя в сознание, скончался», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

Он уточнил, что утром 23 января медики доложили дежурному по ТВВИКУ о происшествии. Известно, что один из участников конфликта является курсантом четвертого курса ТВВИКУ в звании прапорщик, ему 24 года. 34 — летний потерпевший был майором. Занимал должность начальника курса командного факультета этого же учебного заведения.

В региональном департаменте здравоохранения агентству сообщили, что в указанное время и дату в ОКБ №2 Тюмени действительно поступал пациент в бессознательном состоянии. «Несмотря на усилия, предпринятые врачами, мужчина скончался. Причины смерти будут установлены по результатам экспертизы», — пояснили там URA.RU.

В Тюменском высшем военно-инженерном кадетском училище от комментариев отказались. В пресс-службу Главного военного следственного управления СК РФ направлен письменный запрос. Аналогичный запрос направлен в пресс-службу Центрального военного округа.

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Начальник курса командного факультета Тюменского высшего военно-инженерного кадетского училища (ТВВИКУ) скончался после драки с курсантом четвертого курса этого же учебного заведения. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. По его словам, после конфликта потерпевший был доставлен в ОКБ №2, где умер, не приходя в сознание. «22 января около 23:45 между военнослужащими 22 курса командного факультета возник конфликт на почве межличностных отношений. В результате прапорщик ударил майора кулаком по лицу. Для оказания необходимой медицинской помощи в установлении диагноза майор был доставлен в областную клиническую больницу №2. В 8:15 23 января он, не приходя в сознание, скончался», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Он уточнил, что утром 23 января медики доложили дежурному по ТВВИКУ о происшествии. Известно, что один из участников конфликта является курсантом четвертого курса ТВВИКУ в звании прапорщик, ему 24 года. 34 — летний потерпевший был майором. Занимал должность начальника курса командного факультета этого же учебного заведения. В региональном департаменте здравоохранения агентству сообщили, что в указанное время и дату в ОКБ №2 Тюмени действительно поступал пациент в бессознательном состоянии. «Несмотря на усилия, предпринятые врачами, мужчина скончался. Причины смерти будут установлены по результатам экспертизы», — пояснили там URA.RU. В Тюменском высшем военно-инженерном кадетском училище от комментариев отказались. В пресс-службу Главного военного следственного управления СК РФ направлен письменный запрос. Аналогичный запрос направлен в пресс-службу Центрального военного округа.
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