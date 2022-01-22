В ХМАО семь муниципалитетов не смогли выполнить план по вводу жилья Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В ХМАО семь муниципалитетов провалили план по вводу в эксплуатацию жилья в 2021 году. Не смогли выполнить план Нефтеюганск, Нижневартовск, Нягань, Югорск, а также Октябрьский, Березовский и Нефтеюганский районы. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе департамента строительства ХМАО.

«В 2021 году на территории ХМАО планировалось ввести в эксплуатацию 878 тыс. м2 жилья. По предварительным данным, исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований автономного округа объем ввода жилья в 2021 году составил 879,432 тыс. м2, из них 319,049 тыс. м2 за счет индивидуального жилищного строительства», — рассказали в окружном департаменте

Согласно информации департамента, среди лидеров по вводу жилья в эксплуатацию оказался Сургут, Нижневартовск и Ханты-Мансийск. Среди районов лидерами по вводу жилья оказались Сургутский, Советский, Нефтеюганский, Октябрьский, а также Нижневартовский районы.

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