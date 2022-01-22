22 января 2022
21 января 2022

Семь муниципалитетов ХМАО провалили план властей. Список

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Тюмень, строительство дома, строительство, стройка
В ХМАО семь муниципалитетов не смогли выполнить план по вводу жилья Фото:

В ХМАО семь муниципалитетов провалили план по вводу в эксплуатацию жилья в 2021 году. Не смогли выполнить план Нефтеюганск, Нижневартовск, Нягань, Югорск, а также Октябрьский, Березовский и Нефтеюганский районы. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе департамента строительства ХМАО.

«В 2021 году на территории ХМАО планировалось ввести в эксплуатацию 878 тыс. м2 жилья. По предварительным данным, исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований автономного округа объем ввода жилья в 2021 году составил 879,432 тыс. м2, из них 319,049 тыс. м2 за счет индивидуального жилищного строительства», — рассказали в окружном департаменте

Согласно информации департамента, среди лидеров по вводу жилья в эксплуатацию оказался Сургут, Нижневартовск и Ханты-Мансийск. Среди районов лидерами по вводу жилья оказались Сургутский, Советский, Нефтеюганский, Октябрьский, а также Нижневартовский районы.

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В ХМАО семь муниципалитетов провалили план по вводу в эксплуатацию жилья в 2021 году. Не смогли выполнить план Нефтеюганск, Нижневартовск, Нягань, Югорск, а также Октябрьский, Березовский и Нефтеюганский районы. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе департамента строительства ХМАО. «В 2021 году на территории ХМАО планировалось ввести в эксплуатацию 878 тыс. м2 жилья. По предварительным данным, исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований автономного округа объем ввода жилья в 2021 году составил 879,432 тыс. м2, из них 319,049 тыс. м2 за счет индивидуального жилищного строительства», — рассказали в окружном департаменте Согласно информации департамента, среди лидеров по вводу жилья в эксплуатацию оказался Сургут, Нижневартовск и Ханты-Мансийск. Среди районов лидерами по вводу жилья оказались Сургутский, Советский, Нефтеюганский, Октябрьский, а также Нижневартовский районы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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