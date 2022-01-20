Страны Балтии начнут поставлять Украине американское оружие

Страны Балтии будут поставлять на Украину ракеты «земля-воздух» Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В НАТО разрешили Эстонии, Латвии и Литве поставлять на Украину американское оружие. Об этом сообщает американское издание Politico.

«Государственный департамент дал добро трем союзникам по НАТО направить на Украину противотанковые ракеты и ракеты „земля-воздух“. В ближайшие дни администрация [президента США Джо] Байдена также начнет процесс поставки на Украину противотанковых ракет, боеприпасов и другого оборудования на сумму 200 миллионов долларов», — пишет Politico.

Ранее Великобритания предоставила Украине несколько тысяч легких противотанковых ракет. В свою очередь в Германии отказались продавать Украине оружие, пишет RT. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что стране нужно гораздо больше оружия, сообщает телеканал 360. Общая сумма военной помощи Украине превысила 1,5 млрд долларов.