Австралия вслед за США эвакуирует семьи дипломатов с Украины

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Фотографии с передовой. Украина. ДНР, автомат
Западные страны опасаются войны Украины и России Фото:
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Война на Украине

Семьи австралийских дипломатов будут эвакуированы с Украины. Соответствующее распоряжение издало правительство Австралии.

«Правительство Австралии издало распоряжение об эвакуации членов семей своих дипломатов на Украине», — сообщает РБК. Гражданам Австралии, в свою очередь, рекомендовано не ездить на Украину, а тем, кто там находится, — нужно покинуть страну за свой счет.

Ранее о вывозе своих дипломатов с территории Украины заявила Великобритания. Согласно заявлению министерства иностранных дел и по делам Содружества, опубликованном в Twitter, из Киева отзывают некоторых сотрудников и членов их семей. В целом посольство Великобритании в Киеве продолжит выполнять работу. Причина эвакуации — «в ответ на растущую угрозу со стороны России».

Ранее также стало известно, что посольство США в Киеве готовит экстренную эвакуацию своих граждан с Украины. «Посольство США в Киеве сегодня запросило у Госдепартамента разрешение на отъезд второстепенных сотрудников и семей из посольства», — передает телеканал CNN.

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Семьи австралийских дипломатов будут эвакуированы с Украины. Соответствующее распоряжение издало правительство Австралии. «Правительство Австралии издало распоряжение об эвакуации членов семей своих дипломатов на Украине», — сообщает РБК. Гражданам Австралии, в свою очередь, рекомендовано не ездить на Украину, а тем, кто там находится, — нужно покинуть страну за свой счет. Ранее о вывозе своих дипломатов с территории Украины заявила Великобритания. Согласно заявлению министерства иностранных дел и по делам Содружества, опубликованном в Twitter, из Киева отзывают некоторых сотрудников и членов их семей. В целом посольство Великобритании в Киеве продолжит выполнять работу. Причина эвакуации — «в ответ на растущую угрозу со стороны России». Ранее также стало известно, что посольство США в Киеве готовит экстренную эвакуацию своих граждан с Украины. «Посольство США в Киеве сегодня запросило у Госдепартамента разрешение на отъезд второстепенных сотрудников и семей из посольства», — передает телеканал CNN.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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