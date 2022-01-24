Австралия вслед за США эвакуирует семьи дипломатов с Украины

24 января 2022 в 16:20 Размер текста - 17 +

Западные страны опасаются войны Украины и России Фото: Андрей Гусельников © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Семьи австралийских дипломатов будут эвакуированы с Украины. Соответствующее распоряжение издало правительство Австралии. «Правительство Австралии издало распоряжение об эвакуации членов семей своих дипломатов на Украине», — сообщает РБК. Гражданам Австралии, в свою очередь, рекомендовано не ездить на Украину, а тем, кто там находится, — нужно покинуть страну за свой счет. Ранее о вывозе своих дипломатов с территории Украины заявила Великобритания. Согласно заявлению министерства иностранных дел и по делам Содружества, опубликованном в Twitter, из Киева отзывают некоторых сотрудников и членов их семей. В целом посольство Великобритании в Киеве продолжит выполнять работу. Причина эвакуации — «в ответ на растущую угрозу со стороны России». Ранее также стало известно, что посольство США в Киеве готовит экстренную эвакуацию своих граждан с Украины. «Посольство США в Киеве сегодня запросило у Госдепартамента разрешение на отъезд второстепенных сотрудников и семей из посольства», — передает телеканал CNN. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Семьи австралийских дипломатов будут эвакуированы с Украины. Соответствующее распоряжение издало правительство Австралии. «Правительство Австралии издало распоряжение об эвакуации членов семей своих дипломатов на Украине», — сообщает РБК. Гражданам Австралии, в свою очередь, рекомендовано не ездить на Украину, а тем, кто там находится, — нужно покинуть страну за свой счет. Ранее о вывозе своих дипломатов с территории Украины заявила Великобритания. Согласно заявлению министерства иностранных дел и по делам Содружества, опубликованном в Twitter, из Киева отзывают некоторых сотрудников и членов их семей. В целом посольство Великобритании в Киеве продолжит выполнять работу. Причина эвакуации — «в ответ на растущую угрозу со стороны России». Ранее также стало известно, что посольство США в Киеве готовит экстренную эвакуацию своих граждан с Украины. «Посольство США в Киеве сегодня запросило у Госдепартамента разрешение на отъезд второстепенных сотрудников и семей из посольства», — передает телеканал CNN.