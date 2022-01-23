Боксер из Челябинска нашла жениха на шоу Первого канала

Чемпионка из Челябинска стала победительницей свадебного шоу (фото из архива) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Чемпионка Европы по тайскому боксу, 26-летняя Вера Негодина из Челябинска, нашла себе жениха на телевизионном шоу «Давай поженимся!». Ее избранником стал Константин, 32-летний педагог из Магадана.

«В ближайшие два года не планирую иметь детей, хочу завоевать звание чемпиона мира. Надеюсь, что встречу мужчину, который всегда на позитиве», — заявила Негодина, презентуя себя как невесту. Запись шоу размещена на сайте Первого канала.

Негодина заслуженный мастер спорта РФ и за небольшой вес ее называют челябинской «Дюймовочкой». Выпускница Уральского государственного университета физической культуры (УралГУФК) шесть раз становилась чемпионкой России по тайскому боксу и завоевывала звание чемпионки Европы.

«Боже мой. Такая маленькая, хрупкая и тайский бокс. Серьезно? Там есть категории для таких маловесок в сорок килограмм?», — поинтересовалась ведущая шоу Лариса Гузеева, увидев миниатюрную спортсменку из Челябинска.

Негодина быстро сникала уважение ведущих своим спортивным характером и выдержкой. Ей пришлось бороться за внимание жениха Константина из Магадана с двумя другими невестами. Приехавшему на шоу мужчине 32 года, он учитель истории и обществознания. Константин вошел в топ-15 лучших педагогов России и по его словам, он с трудом помещается в ванне из-за своих габаритов.

Ведущие «Давай поженимся!» советовали Константину сделать свой выбор в пользу Негодиной. Педагог хоть и колебался, но к советам свахи Розы Сябитовой и ведущей Гузеевой прислушался. В конце передачи он вывел под руку челябинскую спортсменку и ведущие заявили, что из них получилась чудесная и красивая пара.

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