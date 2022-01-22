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Власти ЯНАО рекомендовали приостановить перевахтовку из-за COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт. Сургут, регистрация на рейс, аэропорт сургут, вахтовики, пассажиры
До 6 февраля вахтовики не смогут вернуться домой или отправиться на работу Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Власти ЯНАО рекомендуют предприятиям приостановить перевахтовку работников до 6 февраля. Также теперь прибывающие в округ вахтовики будут делать ПЦР-тест, независимо от того, если ли у них сертификат о вакцинации или перенесенном заболевании, сообщается в изменениях постановления № 60-ПГ на сайте правительства региона.

«Рекомендовать не допускать до 06 февраля 2022 года (включительно) перевахтовку работников, работающих вахтовым методом. Рекомендовать обеспечить проведение диагностики на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) с использованием экспресс-тестов в отношении работников, прибывающих на территорию Ямало-Ненецкого автономного округа, независимо от наличия у них сертификатов о профилактической прививке против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или о перенесенном заболевании за последние 6 месяцев», — говорится в документе.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО участились случаи заражения коронавирусной инфекцией. За сутки число заболевших выросло до 613 человек. Из них 32 человека заболели на месторождениях и производственных объектах.

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Власти ЯНАО рекомендуют предприятиям приостановить перевахтовку работников до 6 февраля. Также теперь прибывающие в округ вахтовики будут делать ПЦР-тест, независимо от того, если ли у них сертификат о вакцинации или перенесенном заболевании, сообщается в изменениях постановления № 60-ПГ на сайте правительства региона. «Рекомендовать не допускать до 06 февраля 2022 года (включительно) перевахтовку работников, работающих вахтовым методом. Рекомендовать обеспечить проведение диагностики на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) с использованием экспресс-тестов в отношении работников, прибывающих на территорию Ямало-Ненецкого автономного округа, независимо от наличия у них сертификатов о профилактической прививке против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или о перенесенном заболевании за последние 6 месяцев», — говорится в документе. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО участились случаи заражения коронавирусной инфекцией. За сутки число заболевших выросло до 613 человек. Из них 32 человека заболели на месторождениях и производственных объектах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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