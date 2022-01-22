22 января 2022
21 января 2022

В поликлиниках Сургута не хватает машин для COVID-бригад

© Служба новостей «URA.RU»
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Эвакуация общежития тюменского государственного медицинского университета. Тюмень, эвакуация, общежитие, тест на covid19, тест на коронавирус, врач в костюме, врач в маске, врач в защитном костюме
В ближайшие две недели количество вызовов врачей на дом увеличится Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В поликлиниках Сургута не хватает автомобилей для COVID-бригад, медики обратились за помощью к автоволонтерам. Информация об этом размещена на официальной странице думы Сургута в социальной сети «Вконтакте».

«С каждым днем все больше заболевших, медики работают на пределе возможностей. Крупные предприятия города безвозмездно предоставляют свой транспорт для выездных поликлинических бригад, подключились службы такси, но этого недостаточно, поэтому медики обращаются ко всем, кто может в свободное время помочь развозить участковых терапевтов и педиатров к пациентам — рассказал главврач первой поликлиники, спикер думы Сургута Максим Слепов.

По данным медиков, в ближайшие две недели количество вызовов врачей на дом увеличится, и бригадам будет еще сложнее своевременно оказывать помощь больным. Только за минувшие сутки в ХМАО коронавирусом заразились 1280 человек, из них 600 в Сургуте.

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В поликлиниках Сургута не хватает автомобилей для COVID-бригад, медики обратились за помощью к автоволонтерам. Информация об этом размещена на официальной странице думы Сургута в социальной сети «Вконтакте». «С каждым днем все больше заболевших, медики работают на пределе возможностей. Крупные предприятия города безвозмездно предоставляют свой транспорт для выездных поликлинических бригад, подключились службы такси, но этого недостаточно, поэтому медики обращаются ко всем, кто может в свободное время помочь развозить участковых терапевтов и педиатров к пациентам — рассказал главврач первой поликлиники, спикер думы Сургута Максим Слепов. По данным медиков, в ближайшие две недели количество вызовов врачей на дом увеличится, и бригадам будет еще сложнее своевременно оказывать помощь больным. Только за минувшие сутки в ХМАО коронавирусом заразились 1280 человек, из них 600 в Сургуте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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