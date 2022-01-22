В ХМАО из-за коронавируса в госпиталь попали больше 700 человек

В ХМАО госпитализировано 705 пациентов с коронавирусом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В ХМАО госпитализировано 705 пациентов с коронавирусом, за минувшие сутки в ковидный госпиталь поступило 29 человек. Об этом URA.RU рассказали в департаменте здравоохранения ХМАО.

«В инфекционных госпиталях Югры на 24 января лечение проходят 705 пациентов, днем ранее — 676 пациентов. В прошлый понедельник, 17 января, в ковидных госпиталях находился 601 пациент», — сказали в окружном департаменте.

По данным регионального оперативного штаба, в ХМАО за минувшие сутки коронавирусом заразились 1 280 человек, семь человек погибли. Почти 600 человек были заражены в Сургуте, статистика по остальным городам выглядит следующим образом:

Сургут — 597

Ханты-Мансийск — 167

Нижневартовск — 153

Когалым — 26

Кондинский район — 17

Лангепас — 11

Мегион — 40

Нефтеюганск — 35

Нефтеюганский район — 31

Нижневартовский район — 20

Нягань — 21

Октябрьский район — 3

Покачи — 7

Пыть-Ях — 13

Радужный — 8

Советский район — 24

Сургутский район — 63

Урай — 20

Ханты-Мансийский район — 10

Югорск — 14

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО из-за распространения коронавируса властями региона до 28 февраля были продлены ковидные ограничения, а также введены новые запреты. В связи с этим агентства подготовило список актуальных запретов, действующих на территории Югры.

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