22 января 2022
21 января 2022
20 января 2022

В ХМАО из-за коронавируса в госпиталь попали больше 700 человек

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ковидный госпиталь и родильный дом Областной больницы №2. Челябинск, палата интенсивной терапии, роддом, эпидемия, интенсивная терапия, врач, больница, реанимация, медик, ивл, аппарат искусственной вентиляции легких, коронавирус, сиз, ковид, красная зона, пандемия, ковидный госпиталь, средства индивидуальной защиты
В ХМАО госпитализировано 705 пациентов с коронавирусом Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В ХМАО госпитализировано 705 пациентов с коронавирусом, за минувшие сутки в ковидный госпиталь поступило 29 человек. Об этом URA.RU рассказали в департаменте здравоохранения ХМАО.

«В инфекционных госпиталях Югры на 24 января лечение проходят 705 пациентов, днем ранее — 676 пациентов. В прошлый понедельник, 17 января, в ковидных госпиталях находился 601 пациент», — сказали в окружном департаменте.

По данным регионального оперативного штаба, в ХМАО за минувшие сутки коронавирусом заразились 1 280 человек, семь человек погибли. Почти 600 человек были заражены в Сургуте, статистика по остальным городам выглядит следующим образом:

  • Сургут — 597
  • Ханты-Мансийск — 167
  • Нижневартовск — 153
  • Когалым — 26
  • Кондинский район — 17
  • Лангепас — 11
  • Мегион — 40
  • Нефтеюганск — 35
  • Нефтеюганский район — 31
  • Нижневартовский район — 20
  • Нягань — 21
  • Октябрьский район — 3
  • Покачи — 7
  • Пыть-Ях — 13
  • Радужный — 8
  • Советский район — 24
  • Сургутский район — 63
  • Урай — 20
  • Ханты-Мансийский район — 10
  • Югорск — 14

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО из-за распространения коронавируса властями региона до 28 февраля были продлены ковидные ограничения, а также введены новые запреты. В связи с этим агентства подготовило список актуальных запретов, действующих на территории Югры.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Югра» и в viber-канале «Югра», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В ХМАО госпитализировано 705 пациентов с коронавирусом, за минувшие сутки в ковидный госпиталь поступило 29 человек. Об этом URA.RU рассказали в департаменте здравоохранения ХМАО. «В инфекционных госпиталях Югры на 24 января лечение проходят 705 пациентов, днем ранее — 676 пациентов. В прошлый понедельник, 17 января, в ковидных госпиталях находился 601 пациент», — сказали в окружном департаменте. По данным регионального оперативного штаба, в ХМАО за минувшие сутки коронавирусом заразились 1 280 человек, семь человек погибли. Почти 600 человек были заражены в Сургуте, статистика по остальным городам выглядит следующим образом: Ранее URA.RU писало, что в ХМАО из-за распространения коронавируса властями региона до 28 февраля были продлены ковидные ограничения, а также введены новые запреты. В связи с этим агентства подготовило список актуальных запретов, действующих на территории Югры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...