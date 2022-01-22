В ХМАО из-за коронавируса в госпиталь попали больше 700 человек

В ХМАО госпитализировано 705 пациентов с коронавирусом, за минувшие сутки в ковидный госпиталь поступило 29 человек. Об этом URA.RU рассказали в департаменте здравоохранения ХМАО.
«В инфекционных госпиталях Югры на 24 января лечение проходят 705 пациентов, днем ранее — 676 пациентов. В прошлый понедельник, 17 января, в ковидных госпиталях находился 601 пациент», — сказали в окружном департаменте.
По данным регионального оперативного штаба, в ХМАО за минувшие сутки коронавирусом заразились 1 280 человек, семь человек погибли. Почти 600 человек были заражены в Сургуте, статистика по остальным городам выглядит следующим образом:
Сургут — 597
Ханты-Мансийск — 167
Нижневартовск — 153
Когалым — 26
Кондинский район — 17
Лангепас — 11
Мегион — 40
Нефтеюганск — 35
Нефтеюганский район — 31
Нижневартовский район — 20
Нягань — 21
Октябрьский район — 3
Покачи — 7
Пыть-Ях — 13
Радужный — 8
Советский район — 24
Сургутский район — 63
Урай — 20
Ханты-Мансийский район — 10
Югорск — 14
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО из-за распространения коронавируса властями региона до 28 февраля были продлены ковидные ограничения, а также введены новые запреты. В связи с этим агентства подготовило список актуальных запретов, действующих на территории Югры.
В ХМАО госпитализировано 705 пациентов с коронавирусом, за минувшие сутки в ковидный госпиталь поступило 29 человек. Об этом URA.RU рассказали в департаменте здравоохранения ХМАО. «В инфекционных госпиталях Югры на 24 января лечение проходят 705 пациентов, днем ранее — 676 пациентов. В прошлый понедельник, 17 января, в ковидных госпиталях находился 601 пациент», — сказали в окружном департаменте. По данным регионального оперативного штаба, в ХМАО за минувшие сутки коронавирусом заразились 1 280 человек, семь человек погибли. Почти 600 человек были заражены в Сургуте, статистика по остальным городам выглядит следующим образом: Ранее URA.RU писало, что в ХМАО из-за распространения коронавируса властями региона до 28 февраля были продлены ковидные ограничения, а также введены новые запреты. В связи с этим агентства подготовило список актуальных запретов, действующих на территории Югры.