22 января 2022
21 января 2022

Курганский депутат отказался быть коммунистом. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Внеочередное заседание городской думы. Курган, пивоваров максим
Максим Пивоваров написал заявление на выход из КПРФ Фото:

Депутат Курганской городской думы Максим Пивоваров написал заявление на выход из рядов КПРФ. Фото заявления он разместил в своем Instagram.

«На основании пункта 2.15 Устава КПРФ, прошу исключить меня из рядов политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», — говорится в заявлении Максима Пивоварова, поданном в первичную политическую организацию. На фото заявления в Instagram депутат отметил «Настал тот самый день. История закончилась и я надеюсь, что хорошо».

Комментировать свое решение Максим Пивоваров не стал. «При всем уважении я откажусь от комментариев. Возможно, когда-нибудь прокомментирую это решение. Надеюсь, заявление удовлетворят без проволочек. В осуществлении моих депутатских полномочий в Курганской городской думе, надеюсь, препятствий не возникнет», — сказал Пивоваров в разговоре с корреспондентом URA.RU.

Ранее URA.RU сообщало, что депутату гордумы Кургана Максиму Пивоварову и еще 18 горожанам от сотрудников полиции поступили предостережения, связанные с массовым пикетом в защиту детей, больных диабетом. Пивоваров является специалистов Диабетического сообщества, которое планировало 22 января провести массовый пикет с требованием обеспечить курганских детей-диабетиков системами непрерывного мониторинга сахара в крови.

Депутат гордумы Кургана Максим Пивоваров отказался быть коммунистом
Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган» и в viber-канале «Курган», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Депутат Курганской городской думы Максим Пивоваров написал заявление на выход из рядов КПРФ. Фото заявления он разместил в своем Instagram. «На основании пункта 2.15 Устава КПРФ, прошу исключить меня из рядов политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», — говорится в заявлении Максима Пивоварова, поданном в первичную политическую организацию. На фото заявления в Instagram депутат отметил «Настал тот самый день. История закончилась и я надеюсь, что хорошо». Комментировать свое решение Максим Пивоваров не стал. «При всем уважении я откажусь от комментариев. Возможно, когда-нибудь прокомментирую это решение. Надеюсь, заявление удовлетворят без проволочек. В осуществлении моих депутатских полномочий в Курганской городской думе, надеюсь, препятствий не возникнет», — сказал Пивоваров в разговоре с корреспондентом URA.RU. Ранее URA.RU сообщало, что депутату гордумы Кургана Максиму Пивоварову и еще 18 горожанам от сотрудников полиции поступили предостережения, связанные с массовым пикетом в защиту детей, больных диабетом. Пивоваров является специалистов Диабетического сообщества, которое планировало 22 января провести массовый пикет с требованием обеспечить курганских детей-диабетиков системами непрерывного мониторинга сахара в крови.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...