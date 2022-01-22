Максим Пивоваров написал заявление на выход из КПРФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутат Курганской городской думы Максим Пивоваров написал заявление на выход из рядов КПРФ. Фото заявления он разместил в своем Instagram.

«На основании пункта 2.15 Устава КПРФ, прошу исключить меня из рядов политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», — говорится в заявлении Максима Пивоварова, поданном в первичную политическую организацию. На фото заявления в Instagram депутат отметил «Настал тот самый день. История закончилась и я надеюсь, что хорошо».

Комментировать свое решение Максим Пивоваров не стал. «При всем уважении я откажусь от комментариев. Возможно, когда-нибудь прокомментирую это решение. Надеюсь, заявление удовлетворят без проволочек. В осуществлении моих депутатских полномочий в Курганской городской думе, надеюсь, препятствий не возникнет», — сказал Пивоваров в разговоре с корреспондентом URA.RU.

Ранее URA.RU сообщало, что депутату гордумы Кургана Максиму Пивоварову и еще 18 горожанам от сотрудников полиции поступили предостережения, связанные с массовым пикетом в защиту детей, больных диабетом. Пивоваров является специалистов Диабетического сообщества, которое планировало 22 января провести массовый пикет с требованием обеспечить курганских детей-диабетиков системами непрерывного мониторинга сахара в крови.

Депутат гордумы Кургана Максим Пивоваров отказался быть коммунистом скрин: страница Максима Пивоварова в Instagram

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