18 января 2022
17 января 2022

К курганским депутатам перед акцией протеста пришел полицейский

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, полиция, полицейский
Сотрудник полиции вручил депутатам официальные предостережения Фото:

В Кургане сотрудник полиции вручил депутату облдумы Наталье Воробьевой и депутату гордумы Максиму Пивоварову предостережения, связанные с массовым пикетом в защиту детей, больных диабетом. Об этом 19 января URA.RU сообщили депутаты.

«[В документе] написано в утвердительной форме, что я могу принять участие в несогласованном [мероприятии]. Какие основания у полиции так думать? Непонятно, откуда эта информация оказалась у полиции. Почему этих граждан [которым вручили документы] считают неблагонадежными?» — рассказала Воробьева.

Она отметила, что всего предостережение вынесли 18 горожанам. По ее словам, пикет в запланированном формате проходить не будет. Пивоваров подтвердил URA.RU, что ему вручили такой же документ. Депутат этому удивился, так как даже не планировал идти на мероприятие. В пресс-службе областного УМВД URA.RU ответили, что уточнят информацию по теме.

Представители областного Диабетического общества планировали 22 января провести массовый пикет, посвященный проблеме детей с этим недугом. Воробьева является председателем этого общества. Позже в мэрии потребовали от организаторов пикета перенести акцию.

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В Кургане сотрудник полиции вручил депутату облдумы Наталье Воробьевой и депутату гордумы Максиму Пивоварову предостережения, связанные с массовым пикетом в защиту детей, больных диабетом. Об этом 19 января URA.RU сообщили депутаты. «[В документе] написано в утвердительной форме, что я могу принять участие в несогласованном [мероприятии]. Какие основания у полиции так думать? Непонятно, откуда эта информация оказалась у полиции. Почему этих граждан [которым вручили документы] считают неблагонадежными?» — рассказала Воробьева. Она отметила, что всего предостережение вынесли 18 горожанам. По ее словам, пикет в запланированном формате проходить не будет. Пивоваров подтвердил URA.RU, что ему вручили такой же документ. Депутат этому удивился, так как даже не планировал идти на мероприятие. В пресс-службе областного УМВД URA.RU ответили, что уточнят информацию по теме. Представители областного Диабетического общества планировали 22 января провести массовый пикет, посвященный проблеме детей с этим недугом. Воробьева является председателем этого общества. Позже в мэрии потребовали от организаторов пикета перенести акцию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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