К курганским депутатам перед акцией протеста пришел полицейский

19 января 2022 в 13:48 Размер текста - 17 +

Сотрудник полиции вручил депутатам официальные предостережения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане сотрудник полиции вручил депутату облдумы Наталье Воробьевой и депутату гордумы Максиму Пивоварову предостережения, связанные с массовым пикетом в защиту детей, больных диабетом. Об этом 19 января URA.RU сообщили депутаты. «[В документе] написано в утвердительной форме, что я могу принять участие в несогласованном [мероприятии]. Какие основания у полиции так думать? Непонятно, откуда эта информация оказалась у полиции. Почему этих граждан [которым вручили документы] считают неблагонадежными?» — рассказала Воробьева. Она отметила, что всего предостережение вынесли 18 горожанам. По ее словам, пикет в запланированном формате проходить не будет. Пивоваров подтвердил URA.RU, что ему вручили такой же документ. Депутат этому удивился, так как даже не планировал идти на мероприятие. В пресс-службе областного УМВД URA.RU ответили, что уточнят информацию по теме. Представители областного Диабетического общества планировали 22 января провести массовый пикет, посвященный проблеме детей с этим недугом. Воробьева является председателем этого общества. Позже в мэрии потребовали от организаторов пикета перенести акцию. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Курган » и в viber-канале « Курган », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Кургане сотрудник полиции вручил депутату облдумы Наталье Воробьевой и депутату гордумы Максиму Пивоварову предостережения, связанные с массовым пикетом в защиту детей, больных диабетом. Об этом 19 января URA.RU сообщили депутаты. «[В документе] написано в утвердительной форме, что я могу принять участие в несогласованном [мероприятии]. Какие основания у полиции так думать? Непонятно, откуда эта информация оказалась у полиции. Почему этих граждан [которым вручили документы] считают неблагонадежными?» — рассказала Воробьева. Она отметила, что всего предостережение вынесли 18 горожанам. По ее словам, пикет в запланированном формате проходить не будет. Пивоваров подтвердил URA.RU, что ему вручили такой же документ. Депутат этому удивился, так как даже не планировал идти на мероприятие. В пресс-службе областного УМВД URA.RU ответили, что уточнят информацию по теме. Представители областного Диабетического общества планировали 22 января провести массовый пикет, посвященный проблеме детей с этим недугом. Воробьева является председателем этого общества. Позже в мэрии потребовали от организаторов пикета перенести акцию.