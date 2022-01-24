Офтальмолог рассказала об опасном последствии COVID для зрения

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Офтальмологическая поликлиника АНО «ЦКМСЧ». Магнитогорск, глаза, операция, здоровье, медицина, пациентка, офтальмология
При COVID-19 может произойти полная потеря зрения Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

При заражении коронавирусом у человека может случиться полная потеря зрения из-за поражения в ходе болезни крупных и мелких сосудов. Об этом в беседе с URA заявила врач-офтальмолог, главный врач «Клиники доктора Шиловой», эксперт комитета по охране здоровья Госдумы, профессор, доктор медицинских наук Татьяна Шилова.

«Коронавирусная инфекция характерна тем, что поражает крупные и мелкие сосуды, а мельчайшие находятся как раз в органе глаз, поэтому венозная недостаточность в виде тромбозов и артериальная в виде ишемических состояний могут привести к полной потере зрения. Если поврежден центральный магистральный ствол глаза, то человек утрачивает даже светоощущение. Если веточка, то происходит частичная потеря зрения», — объяснила Татьяна Шилова.

По словам офтальмолога, проблемы со зрением могут возникнуть как в период болезни, так и после. «Проблема эта возникает внезапно не только на фоне острого периода заболевания, но и после, как постковидный синдром, и лечить ее необходимо оперативно, в течение нескольких часов, также, как лечат инсульты или инфаркты. На первые сутки мы применяем консервативное лечение. На вторые — добавляем лазерное лечение, вводим внутрь глаза специальные лекарства, чтобы рассосать кровоизлияния. Картина тромбоза в зрительном органе похожа на раздавленный помидор, когда присутствует множество разноразмерных кровоизлияний», — заявила Шилова.

В беседе с URA.RU врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок добавил, что еще активнее на свертываемость крови стал влиять новый штамм коронавируса «Омикрон». «Свертываемость крови резко меняется на момент заболевания „Омикроном“. Она подскакивает, и люди начинаются массово страдать от тромбоэмболических осложнений. Очень много сообщений связано с тромбозом глаз и развитием слепоты», — подчеркнул он.

Ранее научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины, доктор медицинских наук Сергей Токарев рассказал о тяжелых последствиях после COVID-19. Все может закончиться летальным исходом, если в постковидный период у переболевших разовьются тяжелые нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы и начнутся проблемы с гемостазом (свертываемостью крови).

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При заражении коронавирусом у человека может случиться полная потеря зрения из-за поражения в ходе болезни крупных и мелких сосудов. Об этом в беседе с URA заявила врач-офтальмолог, главный врач «Клиники доктора Шиловой», эксперт комитета по охране здоровья Госдумы, профессор, доктор медицинских наук Татьяна Шилова. «Коронавирусная инфекция характерна тем, что поражает крупные и мелкие сосуды, а мельчайшие находятся как раз в органе глаз, поэтому венозная недостаточность в виде тромбозов и артериальная в виде ишемических состояний могут привести к полной потере зрения. Если поврежден центральный магистральный ствол глаза, то человек утрачивает даже светоощущение. Если веточка, то происходит частичная потеря зрения», — объяснила Татьяна Шилова. По словам офтальмолога, проблемы со зрением могут возникнуть как в период болезни, так и после. «Проблема эта возникает внезапно не только на фоне острого периода заболевания, но и после, как постковидный синдром, и лечить ее необходимо оперативно, в течение нескольких часов, также, как лечат инсульты или инфаркты. На первые сутки мы применяем консервативное лечение. На вторые — добавляем лазерное лечение, вводим внутрь глаза специальные лекарства, чтобы рассосать кровоизлияния. Картина тромбоза в зрительном органе похожа на раздавленный помидор, когда присутствует множество разноразмерных кровоизлияний», — заявила Шилова. В беседе с URA.RU врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок добавил, что еще активнее на свертываемость крови стал влиять новый штамм коронавируса «Омикрон». «Свертываемость крови резко меняется на момент заболевания „Омикроном“. Она подскакивает, и люди начинаются массово страдать от тромбоэмболических осложнений. Очень много сообщений связано с тромбозом глаз и развитием слепоты», — подчеркнул он. Ранее научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины, доктор медицинских наук Сергей Токарев рассказал о тяжелых последствиях после COVID-19. Все может закончиться летальным исходом, если в постковидный период у переболевших разовьются тяжелые нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы и начнутся проблемы с гемостазом (свертываемостью крови).
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