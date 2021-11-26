Доктор наук: пациенты могут умереть от постковидного синдрома

Постковидный синдром зачастую тяжелее самого коронавируса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Переболевший коронавирусом человек может умереть от постковидного синдрома в случае, если в этот период у него разовьются тяжелые нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы и начнутся проблемы с гемостазом (свертываемости крови). Об этом в разговоре с URA.RU заявил научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины, доктор медицинских наук Сергей Токарев.

«Может и погибнуть от постковидного синдрома, если разовьются тяжелые нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы и гемостаза. И такие случаи не редкость, когда, казалось бы, ничего не предвещало, а COVID-19 остался позади. Важно не только победить коронавирус, нужно еще пережить его осложнения! Поэтому всем переболевшим в обязательном порядке необходимо проходить углубленную диспансеризацию уже через месяц после перенесенного заболевания», — пояснил Сергей Токарев.

По словам специалиста, диспансеризация выявит не только уже возникшие осложнения, но и потенциально возможные проблемы. «На углубленной диспансеризации мы сможем выявить не только уже возникшие постковидные осложнения, но даже риски их формирования, в частности вероятность тромбоза, а в случае необходимости — дополнительно детально обследовать пациента на втором этапе, взять его на диспансерное наблюдение и направить его на программу реабилитации», — уточнил Токарев.

С тем, что постковидный синдром страшнее самой болезни согласилась и врач-терапевт Лариса Алексеева. «Коллеги из „красных зон“ говорят, что постковидный синдром страшнее самого ковида во многих случаях. Сейчас даже существует постковидная диспансеризация. Он настигает практически каждого второго, даже тех, кто переболел в легкой форме», — рассказала собеседница агентства. Она отметила, что перенесшие коронавирус врачи продолжают болеть, у них наблюдается кашель, садится голос, звенит в ушах, а также другие различные симптомы, по которым сложно установить точный диагноз.