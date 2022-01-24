Свердловчане массово отказываются от покупки автомобилей

Восемьдесят два процента свердловчан не планируют покупать машину в 2022 году Фото: Анна Майорова © URA.RU

Больше половины свердловчан, принявших участие в опросе Drom.ru, отказываются от покупки автомобиля в 2022 году. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба автомобильного онлайн сайта Дром.

«Подавляющее большинство свердловчан (82%) не планируют покупать машину в 2022 году. При этом 46% автолюбителей региона хотели бы приобрести авто, но откладывают сделку из-за высоких цен», — рассказали в пресс-службе.

Также сообщается, всего 18% жителей области настроены на покупку машины в текущем году. Больше половины рассматривают вариант покупки подержанной машины, а 4% собираются приобрести авто в салоне.

Аналитики заявляют, что в 2022 году стоимость авто вырастет на 15-20%, а подержанных около 25%. По их мнению, в этом случае спрос будет постепенно снижаться.