США наказали Дерипаску из-за Украины

25 января 2022 в 09:57 Размер текста - 17 +

Минфин США продлил лицензию одной из компаний Олега Дерипаски на 90 дней, а не на год, как обычно Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Минфин США сократил с года до 90 дней срок действия двух лицензий для российского производителя автомобилей «Группы ГАЗ». Компания входит в холдинг «Русские машины» миллиардера Олега Дерипаски. Такое решение связано с желанием США «удержать Россию от вторжения в Украину». На сайте Минфина США указано, что сроки лицензий истекали 26 января. Сроки действия продлевались на год, но теперь их продлили только на 90 дней. «Группе ГАЗ и любой организации, в которой Группе ГАЗ прямо или косвенно принадлежит 50 или более процентов, заниматься определенной деятельностью до 27 апреля 2022 года», — указано на сайте американского Минфина. В разговоре с агентством Reuters представитель ведомства объяснил, что сокращение лицензий для российского производителя коммерческих автомобилей «Группы ГАЗ» связано с тем, что США «стремятся удержать РФ от вторжения на Украину». Поэтому дальнейшее продление лицензий будет зависеть от поведения России по отношению к Украине. Дерипаска и контролируемые им компании попали в «черный список» Вашингтона в апреле 2018 года, напоминают «Дни.ру». Бизнесмен пытался через суд снять с себя санкции, но у него это не вышло, уточняет RT. По словам самого Дерипаски, из-за ограничений он потерял 7,5 миллиардов долларов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Минфин США сократил с года до 90 дней срок действия двух лицензий для российского производителя автомобилей «Группы ГАЗ». Компания входит в холдинг «Русские машины» миллиардера Олега Дерипаски. Такое решение связано с желанием США «удержать Россию от вторжения в Украину». На сайте Минфина США указано, что сроки лицензий истекали 26 января. Сроки действия продлевались на год, но теперь их продлили только на 90 дней. «Группе ГАЗ и любой организации, в которой Группе ГАЗ прямо или косвенно принадлежит 50 или более процентов, заниматься определенной деятельностью до 27 апреля 2022 года», — указано на сайте американского Минфина. В разговоре с агентством Reuters представитель ведомства объяснил, что сокращение лицензий для российского производителя коммерческих автомобилей «Группы ГАЗ» связано с тем, что США «стремятся удержать РФ от вторжения на Украину». Поэтому дальнейшее продление лицензий будет зависеть от поведения России по отношению к Украине. Дерипаска и контролируемые им компании попали в «черный список» Вашингтона в апреле 2018 года, напоминают «Дни.ру». Бизнесмен пытался через суд снять с себя санкции, но у него это не вышло, уточняет RT. По словам самого Дерипаски, из-за ограничений он потерял 7,5 миллиардов долларов.