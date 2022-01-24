24 января 2022

Пермские трассы вошли в десятку самых опасных

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП трасса Камышлов Тавда, дтп, ваз авария
Пермские автотрассы заняли девятое место по количеству серьезных ДТП (архивное фото) Фото:

Дороги Перми заняли девятую строчку рейтинга самых опасных в России по версии страховой компании «Согласие». Топ-10 составлялся на основе данных за 2021 год о ДТП, после которых автомобиль не подлежал восстановлению.

«Самая высокая частота „тоталей“ — в Брянске (1,72%). С небольшим отставанием за ним следует Иркутск (1,57%). На третьем и четвертом местах — Вологда и Калуга (0,99% и 0,96% соответственно). Ниже частота „тоталей“ в Самаре — 0,9%. В середине рэнкинга — Иваново (0,88%). На 7 и 8 местах — Рязань и Ставрополь (0,81% и 0,75% соответственно). Замыкают топ-10 Пермь (0,66%) и Кемерово (0,65%)», — цитирует сообщение страховщика РИА «Новости».

Эксперты «Согласия» отмечают, что на частоту серьезных аварий, после которых машину восстановить невозможно, влияют качество дорог и освещенность. Также значение имеют размер региона и число крупных городов, между которыми водители часто ездят. В регионах со скоростными магистралями возрастает риск превышения скорости, которое часто приводит к ДТП.

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Дороги Перми заняли девятую строчку рейтинга самых опасных в России по версии страховой компании «Согласие». Топ-10 составлялся на основе данных за 2021 год о ДТП, после которых автомобиль не подлежал восстановлению. «Самая высокая частота „тоталей“ — в Брянске (1,72%). С небольшим отставанием за ним следует Иркутск (1,57%). На третьем и четвертом местах — Вологда и Калуга (0,99% и 0,96% соответственно). Ниже частота „тоталей“ в Самаре — 0,9%. В середине рэнкинга — Иваново (0,88%). На 7 и 8 местах — Рязань и Ставрополь (0,81% и 0,75% соответственно). Замыкают топ-10 Пермь (0,66%) и Кемерово (0,65%)», — цитирует сообщение страховщика РИА «Новости». Эксперты «Согласия» отмечают, что на частоту серьезных аварий, после которых машину восстановить невозможно, влияют качество дорог и освещенность. Также значение имеют размер региона и число крупных городов, между которыми водители часто ездят. В регионах со скоростными магистралями возрастает риск превышения скорости, которое часто приводит к ДТП.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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