В банде закладчиков были несовершеннолетние дети Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Банда молодых закладчиков, среди которых были дети, пыталась сбыть наркотики в Салехарде и Лабытнанги. Ребят приговорили к лишению свободы на срок от трех до восьми лет, сообщается на сайте СКР по ЯНАО.

«В Салехарде девять юношей признаны виновными в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере», — говорится в сообщении ведомства. Семь из девяти молодых людей на момент совершения преступления были несовершеннолетними.

Следствием и судом установлено, что в 2021 году в Салехарде трое юношей связались с лицами, занимавшимися незаконным сбытом наркотических средств и предложили им свои услуги в качестве курьеров — закладчиков. Молодых людей приняли в преступную группу, где они поделили между собой обязанности и по итогам обсуждения своих дальнейших действий приняли решение привлечь к незаконному сбыту наркотиков еще шестерых знакомых.

Юноши арендовали квартиру для хранения и фасовки запрещенных средств, а затем пытались их сбыть. Однако реализовать преступный умысел ребята не смогли — сотрудники полиции задержали всех участников преступной группы.

Суд приговорил двух 19-летних участников группировки к 8 и 7 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Пять несовершеннолетних получили наказания в виде лишения свободы в колонии общего режима от 3 до 3,6 лет. Еще двоим несовершеннолетним суд назначил наказания в виде 3 и 3,6 лет лишения свободы в воспитательной колонии.

Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде поймали жителей Благовещенска. Они пытались сбыть наркотики.

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