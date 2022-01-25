Мировой рекорд по дрифту установил житель Екатеринбурга

25 января 2022 в 11:10 Размер текста - 17 +

Он 18 часов находился в управляемом заносе (архивное фото) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Житель Екатеринбурга установил рекорд по длительности нахождения в управляемом заносе. Он «дрифтил» 18 часов на отечественных «Жигулях» на специальной трассе под Челябинском. Об этом сообщают СМИ без указания источника. «Житель Екатеринбурга установил мировой рекорд по дрифту. Почти 18 часов он находился в управляемом заносе, нарезая круги на отечественных „Жигулях“ на специальной трассе под Челябинском», — сообщает «РЕН ТВ». Уточняется, что кузов автомобиля был облегчен, была собрана новая подвеска, а в салон установлен 200-литровая бочка с топливом, чтобы не дозаправлять авто. Под конец заезда вышел из строя радиатор и последний час пришлось ехать в остывшем салоне. Предыдущий рекорд принадлежит команде Немецкого производителя авто BMW. Они продержались чуть больше восьми часов. Ранее сообщалось, что под Челябинском появится специальная трасса для дрифта. Там будут трибуны, новые треки, здание технического парка, кафе, освещение для ночных гонок. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Житель Екатеринбурга установил рекорд по длительности нахождения в управляемом заносе. Он «дрифтил» 18 часов на отечественных «Жигулях» на специальной трассе под Челябинском. Об этом сообщают СМИ без указания источника. «Житель Екатеринбурга установил мировой рекорд по дрифту. Почти 18 часов он находился в управляемом заносе, нарезая круги на отечественных „Жигулях“ на специальной трассе под Челябинском», — сообщает «РЕН ТВ». Уточняется, что кузов автомобиля был облегчен, была собрана новая подвеска, а в салон установлен 200-литровая бочка с топливом, чтобы не дозаправлять авто. Под конец заезда вышел из строя радиатор и последний час пришлось ехать в остывшем салоне. Предыдущий рекорд принадлежит команде Немецкого производителя авто BMW. Они продержались чуть больше восьми часов. Ранее сообщалось, что под Челябинском появится специальная трасса для дрифта. Там будут трибуны, новые треки, здание технического парка, кафе, освещение для ночных гонок.