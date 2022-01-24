Челябинский губернатор назначил нового заместителя

Алексей Фартыгин будет отвечать за юг области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Вице-губернатором Челябинской области, курирующим юг региона, назначен Алексей Фартыгин, постановление о кадровом назначении подписал губернатор Алексей Текслер. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Текслера.

«По решению Алексея Текслера заместителем губернатора Челябинской области назначен Алексей Фартыгин. Ранее Алексей Фартыгин занимал должность заместителя руководителя аппарата губернатора и правительства Челябинской области, — пояснили в пресс-службе.

Место вице-губернатора, отвечающего за юг области, вакантно с начала декабря 2021 года Занимавший эту должность Евгений Голицын стал председателем избирательной комиссии области.