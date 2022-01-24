24 января 2022

Челябинский губернатор назначил нового заместителя

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Первое организационное заседание избирательной комиссии Челябинской области нового состава. Челябинск, фартыгин алексей
Алексей Фартыгин будет отвечать за юг области Фото:

Вице-губернатором Челябинской области, курирующим юг региона, назначен Алексей Фартыгин, постановление о кадровом назначении подписал губернатор Алексей Текслер. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Текслера.

«По решению Алексея Текслера заместителем губернатора Челябинской области назначен Алексей Фартыгин. Ранее Алексей Фартыгин занимал должность заместителя руководителя аппарата губернатора и правительства Челябинской области, — пояснили в пресс-службе.

Место вице-губернатора, отвечающего за юг области, вакантно с начала декабря 2021 года Занимавший эту должность Евгений Голицын стал председателем избирательной комиссии области.

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Вице-губернатором Челябинской области, курирующим юг региона, назначен Алексей Фартыгин, постановление о кадровом назначении подписал губернатор Алексей Текслер. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Текслера. «По решению Алексея Текслера заместителем губернатора Челябинской области назначен Алексей Фартыгин. Ранее Алексей Фартыгин занимал должность заместителя руководителя аппарата губернатора и правительства Челябинской области, — пояснили в пресс-службе. Место вице-губернатора, отвечающего за юг области, вакантно с начала декабря 2021 года Занимавший эту должность Евгений Голицын стал председателем избирательной комиссии области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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