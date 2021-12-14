Челябинский губернатор отправил в отставку четверых подчиненных

15 декабря 2021 в 18:39 Размер текста - 17 +

Евгений Голицын покинул правительство области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отправил в отставку четверых своих подчиненных. Соответствующие документы появились на официальном правовом портале 15 декабря. Самым высокопоставленным руководителем, покинувшим областное правительство, стал вице-губернатор Евгений Голицын. «Освободить Голицина Евгения Владимировича от занимаемой должности заместителя губернатора Челябинской области. Расторгнуть с ним трудовой договор 9 декабря 2021 года по инициативе работника», — сообщается в опубликованном постановлении губернатора области. Такие же документы подписаны еще по трем сотрудникам. областное правительство покинули заместитель начальника Главного управления молодежной политики области Оксана Ергунова, первый заместитель начальника управления общественных связей правительства области Наталия Гавриш, и начальник управления по внутренней политике правительства области Виталий Шиков. Документы был подписан 9 декабря. В этот день Евгений Голицин был избран председателем областной избирательной комиссии. За его кандидатуру проголосовало 14 членов избиркома области. Наталия Гавриш стала секретарем избиркома. Ергунова и Шиков — членами комиссии на освобожденной основе. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Челябинск » и в viber-канале « Челябинск », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отправил в отставку четверых своих подчиненных. Соответствующие документы появились на официальном правовом портале 15 декабря. Самым высокопоставленным руководителем, покинувшим областное правительство, стал вице-губернатор Евгений Голицын. «Освободить Голицина Евгения Владимировича от занимаемой должности заместителя губернатора Челябинской области. Расторгнуть с ним трудовой договор 9 декабря 2021 года по инициативе работника», — сообщается в опубликованном постановлении губернатора области. Такие же документы подписаны еще по трем сотрудникам. областное правительство покинули заместитель начальника Главного управления молодежной политики области Оксана Ергунова, первый заместитель начальника управления общественных связей правительства области Наталия Гавриш, и начальник управления по внутренней политике правительства области Виталий Шиков. Документы был подписан 9 декабря. В этот день Евгений Голицин был избран председателем областной избирательной комиссии. За его кандидатуру проголосовало 14 членов избиркома области. Наталия Гавриш стала секретарем избиркома. Ергунова и Шиков — членами комиссии на освобожденной основе.