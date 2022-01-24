24 января 2022

Сын бывшего вице-мэра Екатеринбурга собрался на выборы

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Открытие музея, посвященного Сергею Алексееву. Екатеринбург, дударенко вадим
Сын Вадима Дударенко (на фото) решил сосредоточиться на вопросах транспорта и благоустройства Фото:

Сын бывшего вице-мэра Екатеринбурга Вадима Дударенко Артем заявил, что готов принять участие в довыборах в гордуму. Об этом Артем Дударенко сообщил на личной странице в Facebook.

«Решил избраться в городскую думу Екатеринбурга […] У меня нет опыта в государственной и муниципальной службе. Нет опыта в общественной работе и политике. И даже нет никакого опыта в TikTok! Но у меня есть уверенность, что я смогу помочь своему родному району и даже всему городу», — написал Дударенко-младший в соцсетях.

Он также написал, что не имеет опыта в государственной и муниципальной службе, а также в общественной работе и политике. «Менеджерский и предпринимательский бэкграунд, а также умение смешивать коктейли — это сложно, поверьте, — помогут внести изменения к лучшему в жизнь горожан», — написал он. Артем Дударенко также отметил, что в его программу войдут вопросы общественного транспорта, благоустройства и поддержки предпринимательства.

Довыборы в гордуму Екатеринбурга по двум округам — Ленинскому №10 и Верх-Исетскому №2 — пройдут 27 марта. Такое решение на заседании 5 января принял горизбирком.

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Сын бывшего вице-мэра Екатеринбурга Вадима Дударенко Артем заявил, что готов принять участие в довыборах в гордуму. Об этом Артем Дударенко сообщил на личной странице в Facebook. «Решил избраться в городскую думу Екатеринбурга […] У меня нет опыта в государственной и муниципальной службе. Нет опыта в общественной работе и политике. И даже нет никакого опыта в TikTok! Но у меня есть уверенность, что я смогу помочь своему родному району и даже всему городу», — написал Дударенко-младший в соцсетях. Он также написал, что не имеет опыта в государственной и муниципальной службе, а также в общественной работе и политике. «Менеджерский и предпринимательский бэкграунд, а также умение смешивать коктейли — это сложно, поверьте, — помогут внести изменения к лучшему в жизнь горожан», — написал он. Артем Дударенко также отметил, что в его программу войдут вопросы общественного транспорта, благоустройства и поддержки предпринимательства. Довыборы в гордуму Екатеринбурга по двум округам — Ленинскому №10 и Верх-Исетскому №2 — пройдут 27 марта. Такое решение на заседании 5 января принял горизбирком.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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