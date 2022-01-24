24 января 2022

В Перми продается бывшая автобаза мэрии

© Служба новостей «URA.RU»
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Русград: в офис следователи ГСУ пришли с обыском. Екатеринбург, коридор, русград
Здание заполнено арендаторами на 100% Фото:

В Перми выставлено на продажу бывшее муниципальное здание «Автомобильная база» за 60 млн рублей. Стоимость строения вместе со всеми офисами — 60 млн рублей. Объявление о продаже размещено на портале «Авито».

«Офисное здание, 1870 м², стоимость 60 млн рублей», — сообщается в объявлении. Сооружение расположено на ул. Героев Хасана, 55.

Строение, ранее принадлежавшие муниципалитету, было на торгах в процессе ликвидации в 2013 году за 71 млн рублей. Продавец пишет в объявлении, что здание заполнено арендаторами на 100%, а договоры аренды ежегодно индексируются. В самом помещении имеется 3 этажа, внутренняя закрытая парковка для сотрудников и подключено отопление.

3-этажное здание располагается на ул. Героев Хасана, 55

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В Перми выставлено на продажу бывшее муниципальное здание «Автомобильная база» за 60 млн рублей. Стоимость строения вместе со всеми офисами — 60 млн рублей. Объявление о продаже размещено на портале «Авито». «Офисное здание, 1870 м², стоимость 60 млн рублей», — сообщается в объявлении. Сооружение расположено на ул. Героев Хасана, 55. Строение, ранее принадлежавшие муниципалитету, было на торгах в процессе ликвидации в 2013 году за 71 млн рублей. Продавец пишет в объявлении, что здание заполнено арендаторами на 100%, а договоры аренды ежегодно индексируются. В самом помещении имеется 3 этажа, внутренняя закрытая парковка для сотрудников и подключено отопление.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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