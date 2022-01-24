Курганский депутат, вышедший из КПРФ, останется в политике

В КПРФ не планируют поднимать вопрос о лишении мандата Максима Пивоварова (в центре фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Представители КПРФ не планируют поднимать вопрос о лишении мандата депутата Курганской городской думы Максима Пивоварова, написавшего заявление о выходе из партии. Он может продолжить работу во фракции, если станет беспартийным, заявил URA.RU первый секретарь обкома КПРФ Курганской области Виктор Зырянов.

«Депутатом он останется. Мы не будем ничего отзывать. Будет работать во фракции КПРФ, если сам не напишет заявление о выходе из фракции. По избирательному законодательству и регламенту городской думы членом фракции может быть и беспартийный», — рассказал Зырянов. Он отметил, что депутат гордумы Иван Камшилов также является беспартийным, но на выборах он выдвигался от КПРФ, и сейчас также является членом фракции.

Зырянов также подтвердил, что заявление Пивоварова о выходе из КПРФ в партии получили. «У нас не крепостное право. Человек сам определяет свое будущее. То, что он мог, он в свое время сделал, работал активно, продуктивно. Никаких претензий в адрес Максима Владимировича нет», — прокомментировал он.

Зырянов подчеркнул, что не знает причин, по которым Пивоваров решил выйти из партии, но предположил, что это может быть связано с его карьерными планами. «Он понимает, что в сложившейся ситуации его принадлежность к оппозиционной партии будет только мешать. Жаль, конечно, что молодой человек уходит из партии», — пояснил Зырянов. При этом он отметил, что в прошлом году в Курганской области в КПРФ вступили 85 человек, более половины из них — молодые люди от 20 до 45 лет.

Пивоваров написал заявление на выход из рядов КПРФ 24 января, сообщало ранее URA.RU. «Настал тот самый день. История закончилась, и я надеюсь, что хорошо», — написал он на своей странице в Instagram. Комментировать URA.RU свое решение депутат не стал.

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