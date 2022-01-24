Депутат Кургана назвал перенос заседания думы «переворотом»

В Кургане на неделю перенесли заседание гордумы и заседания комитетов думы. Депутат Яков Сидоров назвал это в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте» процессом похожим на «переворот», так как предполагает, что перенос может быть связан с возможной отставкой главы города Елены Ситниковой.
«У нас ни один глава города не доработал до конца положенного ему срока. Всегда они менялись в срочном порядке. Сегодня все выглядело именно так. <…> Рад буду ошибаться», — объяснил Сидоров URA.RU.
Депутатам объяснили, что перенос связан с тем, что материалы требуют доработки, но, по мнению Сидорова, не может быть, чтобы всем вопросам потребовалось доработка. Источник, близкий к городским властям, ответил URA.RU, что Сидоров не прав в своих предположениях. По словам источника, вопрос отставки не рассматривается и даже не обсуждается ничего близкого к этому. «Перенесли [заседание] на неделю, так как не все вопросы готовы, и еще ожидаются», — сообщили URA.RU в аппарате гордумы.
Ранее источники URA.RU сообщали, что Ситникова возможно будет работать до марта 2022 года. Другие источники, уверены, что Ситникова продолжит работать, так как ее работа многих устраивает.
В Кургане на неделю перенесли заседание гордумы и заседания комитетов думы. Депутат Яков Сидоров назвал это в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте» процессом похожим на «переворот», так как предполагает, что перенос может быть связан с возможной отставкой главы города Елены Ситниковой. «У нас ни один глава города не доработал до конца положенного ему срока. Всегда они менялись в срочном порядке. Сегодня все выглядело именно так. <…> Рад буду ошибаться», — объяснил Сидоров URA.RU. Депутатам объяснили, что перенос связан с тем, что материалы требуют доработки, но, по мнению Сидорова, не может быть, чтобы всем вопросам потребовалось доработка. Источник, близкий к городским властям, ответил URA.RU, что Сидоров не прав в своих предположениях. По словам источника, вопрос отставки не рассматривается и даже не обсуждается ничего близкого к этому. «Перенесли [заседание] на неделю, так как не все вопросы готовы, и еще ожидаются», — сообщили URA.RU в аппарате гордумы. Ранее источники URA.RU сообщали, что Ситникова возможно будет работать до марта 2022 года. Другие источники, уверены, что Ситникова продолжит работать, так как ее работа многих устраивает.