В Кургане обсуждают дату вероятного ухода мэра

Елену Ситникову депутаты гордумы избрали мэром летом 2021 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганские чиновники обсуждают дату возможного ухода с поста главы города Елены Ситниковой. Часть инсайдеров URA.RU заявляет, что речь идет о весне, другие уверены, что мэр пока не собирается покидать свой пост.

«Елена Вячеславовна, по всей вероятности, будет работать до марта 2022 года, а затем уйдет. О том, что она работает до весны и не известно, что будет дальше, глава города сама говорила в разговорах с подчиненными», — рассказали два источника URA.RU.

По их данным, срок возможной отставки связан с назначением на должность первого заместителя мэра Павла Каргаполова. С декабря 2021 года он работает с приставкой врио. «В марте будет три месяца после назначения Каргаполова. Но, помимо получения полноценного статуса первого зама, Павлу Александровичу надо войти в курс дела. Уже сейчас он активно работает. Одну из планерок, к примеру, проводил четыре часа», — говорят инсайдеры.

Два других источника среди чиновников уверены, что об уходе Ситниковой вообще речи не идет. Глава Кургана уже глубоко погрузилась в повестку и тщательно изучает все нюансы работы. «Если мэров часто менять, ни один не успеет понять, что происходит. А работа Елены Вячеславовны многих устраивает», — уточнили инсайдеры.

В пресс-службе мэрии Кургана не стали комментировать URA.RU эту информацию. Ранее агентство сообщало, что глава Кургана Елена Ситникова может уйти в отставку в начале 2022 года. Инсайдеры считают, что Ситникова может вернуться на свою прежнюю должность — директора городского департамента соцполитики. В качестве другого возможного варианта называется ее переход на работу в правительство области.

Ситникову избрали главой Кургана в начале июля 2021 года. Мэрией она временно руководила с мая, после ухода в отставку экс-главы города Андрея Потапова.

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