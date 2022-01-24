В мэрии Екатеринбурга рассказали, когда начнут ремонт на Вайнера

Ул. Вайнера — главная пешеходная улица Екатеринбурга Фото: Размик Закарян © URA.RU

Реконструкция улицы Вайнера (от ул. Ленина до ул. Малышева) — главной пешеходной улицы Екатеринбурга — начнется летом. Об этом журналистам сообщил вице-мэр по строительству Рустам Галямов. По его словам, в ближайшее время авторы концепции из «Открытого консорциума» (победил в голосовании в конце 2021 года) предоставят городским властям дефектную ведомость.

«Должны начинать [работы на ул. Вайнера] летом этого года, если хотим успеть [закончить реконструкцию участка к 300-летию Екатеринбурга]», — цитирует Галямова корреспондент URA.RU.

Проект «Открытого консорциума» содержит решения по функциональному зонированию ул. Вайнера, озеленению, светильникам, мощению и фасадам. Архитекторы, в частности, задумали унификацию фасадов зданий на улице, модульную систему наполнения улицы в зависимости от сезона.

Первую часть большой реконструкции ул. Вайнера планируется завершить к 300-летию уральской столицы Фото: проект