24 января 2022

В мэрии Екатеринбурга рассказали, когда начнут ремонт на Вайнера

© Служба новостей «URA.RU»
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Улица Вайнера. Екатеринбург, улица вайнера
Ул. Вайнера — главная пешеходная улица Екатеринбурга Фото:

Реконструкция улицы Вайнера (от ул. Ленина до ул. Малышева) — главной пешеходной улицы Екатеринбурга — начнется летом. Об этом журналистам сообщил вице-мэр по строительству Рустам Галямов. По его словам, в ближайшее время авторы концепции из «Открытого консорциума» (победил в голосовании в конце 2021 года) предоставят городским властям дефектную ведомость.

«Должны начинать [работы на ул. Вайнера] летом этого года, если хотим успеть [закончить реконструкцию участка к 300-летию Екатеринбурга]», — цитирует Галямова корреспондент URA.RU.

Проект «Открытого консорциума» содержит решения по функциональному зонированию ул. Вайнера, озеленению, светильникам, мощению и фасадам. Архитекторы, в частности, задумали унификацию фасадов зданий на улице, модульную систему наполнения улицы в зависимости от сезона.

Первую часть большой реконструкции ул. Вайнера планируется завершить к 300-летию уральской столицы
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Реконструкция улицы Вайнера (от ул. Ленина до ул. Малышева) — главной пешеходной улицы Екатеринбурга — начнется летом. Об этом журналистам сообщил вице-мэр по строительству Рустам Галямов. По его словам, в ближайшее время авторы концепции из «Открытого консорциума» (победил в голосовании в конце 2021 года) предоставят городским властям дефектную ведомость. «Должны начинать [работы на ул. Вайнера] летом этого года, если хотим успеть [закончить реконструкцию участка к 300-летию Екатеринбурга]», — цитирует Галямова корреспондент URA.RU. Проект «Открытого консорциума» содержит решения по функциональному зонированию ул. Вайнера, озеленению, светильникам, мощению и фасадам. Архитекторы, в частности, задумали унификацию фасадов зданий на улице, модульную систему наполнения улицы в зависимости от сезона.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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