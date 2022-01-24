24 января 2022

В Пермьстате сообщили, какие лекарства подорожали больше всего

© Служба новостей «URA.RU»
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Стоимость медицинских препаратов менялась различно: что-то подорожало, что-то — наоборот Фото:

Пермские аналитики подвели итог динамики цен на лекарства за 2021 год. Какие-то препараты сильно выросли в цене, а некоторые — наоборот подешевели. Подробности в ходе брифинга рассказал руководитель Пермьстата Владимир Белянин.

«Несколько снизились темпы удорожания медикаментов, в среднем за год прирост их стоимости составил 5,5%. Однако стоимость медицинских препаратов менялась различно. Отдельные их виды подорожали более, чем на 20%, другие, напротив, существенно подешевели (на 14-25%)», — поясни Белянин.

Больше всего в Пермском крае подорожали:

  • Валидол — на 23,05%,
  • гель Гепарин натрия — на 21,35%,
  • Анальгин отечественный — на 20,05%,
  • настойка пустырника — на 19,3%
  • мазь Левомеколь — на 18,9%.

Значительно снизилась цена на следующие препараты:

  • Амоксициллин с клавулановой кислотой — на 25,02%
  • Витамин Д3 — на 15,24%
  • Осельтамивир (Номидес) — на 14,94%
  • Супрастин — на 8,47%
  • Азитромицин — на 8,24%

Ранее URA.RU сообщало, что в Перми идут клинические исследования лекарства от COVID-19. Они завершатся 29 декабря 2023 года.

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Пермские аналитики подвели итог динамики цен на лекарства за 2021 год. Какие-то препараты сильно выросли в цене, а некоторые — наоборот подешевели. Подробности в ходе брифинга рассказал руководитель Пермьстата Владимир Белянин. «Несколько снизились темпы удорожания медикаментов, в среднем за год прирост их стоимости составил 5,5%. Однако стоимость медицинских препаратов менялась различно. Отдельные их виды подорожали более, чем на 20%, другие, напротив, существенно подешевели (на 14-25%)», — поясни Белянин. Больше всего в Пермском крае подорожали: Значительно снизилась цена на следующие препараты: Ранее URA.RU сообщало, что в Перми идут клинические исследования лекарства от COVID-19. Они завершатся 29 декабря 2023 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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