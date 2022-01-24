В Пермьстате сообщили, какие лекарства подорожали больше всего

Пермские аналитики подвели итог динамики цен на лекарства за 2021 год. Какие-то препараты сильно выросли в цене, а некоторые — наоборот подешевели. Подробности в ходе брифинга рассказал руководитель Пермьстата Владимир Белянин.
«Несколько снизились темпы удорожания медикаментов, в среднем за год прирост их стоимости составил 5,5%. Однако стоимость медицинских препаратов менялась различно. Отдельные их виды подорожали более, чем на 20%, другие, напротив, существенно подешевели (на 14-25%)», — поясни Белянин.
Больше всего в Пермском крае подорожали:
Валидол — на 23,05%,
гель Гепарин натрия — на 21,35%,
Анальгин отечественный — на 20,05%,
настойка пустырника — на 19,3%
мазь Левомеколь — на 18,9%.
Значительно снизилась цена на следующие препараты:
Пермские аналитики подвели итог динамики цен на лекарства за 2021 год. Какие-то препараты сильно выросли в цене, а некоторые — наоборот подешевели. Подробности в ходе брифинга рассказал руководитель Пермьстата Владимир Белянин. «Несколько снизились темпы удорожания медикаментов, в среднем за год прирост их стоимости составил 5,5%. Однако стоимость медицинских препаратов менялась различно. Отдельные их виды подорожали более, чем на 20%, другие, напротив, существенно подешевели (на 14-25%)», — поясни Белянин. Больше всего в Пермском крае подорожали: Значительно снизилась цена на следующие препараты: Ранее URA.RU сообщало, что в Перми идут клинические исследования лекарства от COVID-19. Они завершатся 29 декабря 2023 года.