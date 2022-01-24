В Пермьстате сообщили, какие лекарства подорожали больше всего

Стоимость медицинских препаратов менялась различно: что-то подорожало, что-то — наоборот Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пермские аналитики подвели итог динамики цен на лекарства за 2021 год. Какие-то препараты сильно выросли в цене, а некоторые — наоборот подешевели. Подробности в ходе брифинга рассказал руководитель Пермьстата Владимир Белянин.

«Несколько снизились темпы удорожания медикаментов, в среднем за год прирост их стоимости составил 5,5%. Однако стоимость медицинских препаратов менялась различно. Отдельные их виды подорожали более, чем на 20%, другие, напротив, существенно подешевели (на 14-25%)», — поясни Белянин.

Больше всего в Пермском крае подорожали:

Валидол — на 23,05%,

гель Гепарин натрия — на 21,35%,

Анальгин отечественный — на 20,05%,

настойка пустырника — на 19,3%

мазь Левомеколь — на 18,9%.

Значительно снизилась цена на следующие препараты:

Амоксициллин с клавулановой кислотой — на 25,02%

Витамин Д3 — на 15,24%

Осельтамивир (Номидес) — на 14,94%

Супрастин — на 8,47%

Азитромицин — на 8,24%

Ранее URA.RU сообщало, что в Перми идут клинические исследования лекарства от COVID-19. Они завершатся 29 декабря 2023 года.