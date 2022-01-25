Минтруд заявил о готовности ПФР к перерасчету пенсий

ПФР готов к перерасчету пенсий в связи с индексацией на 8,6%, заявил Андрей Пудов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Замминистра труда и социальной защиты статс-секретарь Андрей Пудов заявил, что Пенсионный фонд Россия (ПФР) готов совершить перерасчет пенсий из-за индексации на 8,6%. До соответствующего поручения президента страны Владимира Путина пенсионные выплаты планировали увеличить лишь на 5,9%.

«ПФР осуществит данный перерасчет увеличения размера пенсии с января месяца. Готовность фонда к этому изменению есть. Совокупные расходы на три года с 2022 по 2024 составят 539,9 миллиарда рублей. Текущих средств достаточно для того, чтобы эту выплату осуществить в увеличенном размере пенсий», — передает «Прайм» слова Пудова, сказанные им на заседании Комитета Совфеда по соцполитике.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков заявлял, что средняя сумма пенсии неработающего пенсионера будет почти 19 тысяч рублей после индексации. В Минтруде РФ предложили назначать пенсии автоматически, ведомство подготовило законопроект. Предполагается, что пенсионеры смогут подать заявление на портале Госуслуг.

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