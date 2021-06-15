15 июня 2021

Минтруд предложил назначать пенсии автоматически

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Валюта Российской Федерации. Екатеринбург, зарплата, мелочь, монеты, рубль, капитал, экономика, копейки, казна, финансы, вклады, капиталовложение, капиталовложения, пенсия, инвестиции, деньги, наличные, пенсии, рубли, валюта, пособие
Назначать пенсии россиянам смогут автоматически Фото:

Назначать пенсии россиянам можно будет автоматически, если пенсионер подаст заявление на портале Госуслуг. Соответствующий законопроект подготовили в Минтруде РФ.

«Проект приказа позволит реализовать новую возможность граждан РФ, обратившихся с заявлением о назначении страховой пенсии по старости в форме электронного документа с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг», — говорится в пояснительной записке к документу. К заявителю будут предъявлены определенные требования. Например, ему нельзя было работать за рубежом.

Ранее Пенсионный фонд России (ПФР) предложил новый способ доставки пенсий. Если гражданин не забрал ее на почте, пенсию ему перечислят на счет в банке.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...