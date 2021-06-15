Минтруд предложил назначать пенсии автоматически

Назначать пенсии россиянам смогут автоматически Фото: Анна Майорова © URA.RU

Назначать пенсии россиянам можно будет автоматически, если пенсионер подаст заявление на портале Госуслуг. Соответствующий законопроект подготовили в Минтруде РФ.

«Проект приказа позволит реализовать новую возможность граждан РФ, обратившихся с заявлением о назначении страховой пенсии по старости в форме электронного документа с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг», — говорится в пояснительной записке к документу. К заявителю будут предъявлены определенные требования. Например, ему нельзя было работать за рубежом.

Ранее Пенсионный фонд России (ПФР) предложил новый способ доставки пенсий. Если гражданин не забрал ее на почте, пенсию ему перечислят на счет в банке.