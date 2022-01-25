ФСИН потребовала отправить брата Навального в колонию

Во ФСИН России потребовали заменить приговор брату блогера Алексея Навального (находится в списке террористов и экстремистов Росфинмониторинга) Олегу. В ведомстве требуют назначить ему реальное наказание вместо условного.
«ФСИН России попросила суд заменить брату Алексея Навального Олегу заменить год условного заключения реальным сроком. В Люблинский районный суд поступил материал об отмене условного осуждения», — передает РИА «Новости» сообщение суда.
Первый суд над Олегом Навальным прошел 6 августа 2021 года. Его признали виновным в подстрекательстве людей к нарушению санитарных правил. Навальный получил год условно. По версии следствия, Олег Навальный пришел на несогласованную акцию 23 января, «создав угрозу массового заболевания».
Во ФСИН России потребовали заменить приговор брату блогера Алексея Навального (находится в списке террористов и экстремистов Росфинмониторинга) Олегу. В ведомстве требуют назначить ему реальное наказание вместо условного. «ФСИН России попросила суд заменить брату Алексея Навального Олегу заменить год условного заключения реальным сроком. В Люблинский районный суд поступил материал об отмене условного осуждения», — передает РИА «Новости» сообщение суда. Первый суд над Олегом Навальным прошел 6 августа 2021 года. Его признали виновным в подстрекательстве людей к нарушению санитарных правил. Навальный получил год условно. По версии следствия, Олег Навальный пришел на несогласованную акцию 23 января, «создав угрозу массового заболевания».