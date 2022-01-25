ФСИН потребовала отправить брата Навального в колонию

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Судебное заседание по уголовному делу бывшего директора
Олега Навального признали виновным в подстрекательстве людей к нарушению санитарных правил Фото:
новость из сюжета
Дело Алексея Навального

Во ФСИН России потребовали заменить приговор брату блогера Алексея Навального (находится в списке террористов и экстремистов Росфинмониторинга) Олегу. В ведомстве требуют назначить ему реальное наказание вместо условного.

«ФСИН России попросила суд заменить брату Алексея Навального Олегу заменить год условного заключения реальным сроком. В Люблинский районный суд поступил материал об отмене условного осуждения», — передает РИА «Новости» сообщение суда.

Первый суд над Олегом Навальным прошел 6 августа 2021 года. Его признали виновным в подстрекательстве людей к нарушению санитарных правил. Навальный получил год условно. По версии следствия, Олег Навальный пришел на несогласованную акцию 23 января, «создав угрозу массового заболевания».

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Во ФСИН России потребовали заменить приговор брату блогера Алексея Навального (находится в списке террористов и экстремистов Росфинмониторинга) Олегу. В ведомстве требуют назначить ему реальное наказание вместо условного. «ФСИН России попросила суд заменить брату Алексея Навального Олегу заменить год условного заключения реальным сроком. В Люблинский районный суд поступил материал об отмене условного осуждения», — передает РИА «Новости» сообщение суда. Первый суд над Олегом Навальным прошел 6 августа 2021 года. Его признали виновным в подстрекательстве людей к нарушению санитарных правил. Навальный получил год условно. По версии следствия, Олег Навальный пришел на несогласованную акцию 23 января, «создав угрозу массового заболевания».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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