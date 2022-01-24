24 января 2022
22 января 2022

Педофил знакомился в интернете с девочками из ЯНАО. «Вел циничные беседы на сексуальные темы»

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина общался с детьми на темы секса и обменивался с ними фотографиями Фото:

Суд признал 29-летнего жителя одной из республик РФ виновным в развратных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних жительниц ЯНАО. Как сообщили представители окружного управления Следственного комитета, гражданин не только заполучал фотографии детей в ходе переписки, но и распространял их в интернете, когда те решали прекратить общение.

«Мужчина склонил потерпевшую к обмену фотографиями, направляя ей сообщения, в которых вел циничные беседы на сексуальные темы. После непродолжительной переписки девочка предприняла попытку прекратить общение с преступником, на что мужчина из мести, имея в наличии ее фотографии, отправил их другим пользователям сети интернет», — говорится в опубликованном сообщении СКР.

По информации ведомства, преступление было совершено в 2020 году. При этом в ходе расследования была обнаружена еще одна потерпевшая, не достигшая 14-летнего возраста — с ней педофил также познакомился в интернете.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий гражданин был задержан сотрудниками полиции и доставлен в Новый Уренгой. Собранные материалы дела дали суду основания назначить виновному наказание в виде 5 лет и 4 месяцев колонии общего режима.

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Суд признал 29-летнего жителя одной из республик РФ виновным в развратных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних жительниц ЯНАО. Как сообщили представители окружного управления Следственного комитета, гражданин не только заполучал фотографии детей в ходе переписки, но и распространял их в интернете, когда те решали прекратить общение. «Мужчина склонил потерпевшую к обмену фотографиями, направляя ей сообщения, в которых вел циничные беседы на сексуальные темы. После непродолжительной переписки девочка предприняла попытку прекратить общение с преступником, на что мужчина из мести, имея в наличии ее фотографии, отправил их другим пользователям сети интернет», — говорится в опубликованном сообщении СКР. По информации ведомства, преступление было совершено в 2020 году. При этом в ходе расследования была обнаружена еще одна потерпевшая, не достигшая 14-летнего возраста — с ней педофил также познакомился в интернете. При проведении оперативно-розыскных мероприятий гражданин был задержан сотрудниками полиции и доставлен в Новый Уренгой. Собранные материалы дела дали суду основания назначить виновному наказание в виде 5 лет и 4 месяцев колонии общего режима.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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