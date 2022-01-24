Челябинский губернатор принял новое кадровое решение

Заместителем начальника ГУ «Государственная жилищная инспекция Челябинской области» 25 января назначена Марина Криволапова. Постановление о новом кадровом назначении подписал губернатор Алексей Текслер.
«Назначить Криволапову Марину Валерьевну первым заместителем начальника ГУ „Государственная жилищная инспекция Челябинской области“. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования и подписания», — говорится в документе.
Ранее Криволапова работала начальником юридического отдела министерства тарифного регулирования региона. В октябре 2021 года ГЖИ региона возглавила Рашида Ковалева. Новый руководитель региональной жилинспекции также ранее работала в минтарифов области.
В конце 2021 года проверка КСП региона выявила в ГЖИ многочисленные нарушения при использовании бюджетных средств. Начальнику жилищной инспекции Ковалевой было направлено представление по устранению недостатков. Как выяснилось, нарушения в работе ГЖИ были допущены предшественниками Ковалевой.
Заместителем начальника ГУ «Государственная жилищная инспекция Челябинской области» 25 января назначена Марина Криволапова. Постановление о новом кадровом назначении подписал губернатор Алексей Текслер. «Назначить Криволапову Марину Валерьевну первым заместителем начальника ГУ „Государственная жилищная инспекция Челябинской области“. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования и подписания», — говорится в документе. Ранее Криволапова работала начальником юридического отдела министерства тарифного регулирования региона. В октябре 2021 года ГЖИ региона возглавила Рашида Ковалева. Новый руководитель региональной жилинспекции также ранее работала в минтарифов области. В конце 2021 года проверка КСП региона выявила в ГЖИ многочисленные нарушения при использовании бюджетных средств. Начальнику жилищной инспекции Ковалевой было направлено представление по устранению недостатков. Как выяснилось, нарушения в работе ГЖИ были допущены предшественниками Ковалевой.