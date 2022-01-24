Челябинский губернатор принял новое кадровое решение

Замначальника ГУ «ГЖИ» назначена Марина Криволапова (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Заместителем начальника ГУ «Государственная жилищная инспекция Челябинской области» 25 января назначена Марина Криволапова. Постановление о новом кадровом назначении подписал губернатор Алексей Текслер.

«Назначить Криволапову Марину Валерьевну первым заместителем начальника ГУ „Государственная жилищная инспекция Челябинской области“. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования и подписания», — говорится в документе.

Ранее Криволапова работала начальником юридического отдела министерства тарифного регулирования региона. В октябре 2021 года ГЖИ региона возглавила Рашида Ковалева. Новый руководитель региональной жилинспекции также ранее работала в минтарифов области.

В конце 2021 года проверка КСП региона выявила в ГЖИ многочисленные нарушения при использовании бюджетных средств. Начальнику жилищной инспекции Ковалевой было направлено представление по устранению недостатков. Как выяснилось, нарушения в работе ГЖИ были допущены предшественниками Ковалевой.

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