Обо всех нарушениях аудиторы сообщили в налоговую службу (фото из архива) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Проверка использования средств областного бюджета и имущества в Государственной жилищной инспекции (ГЖИ) Челябинской области выявила многочисленные нарушения. Как сообщили URA.RU в Контрольно-счетной палате (КСП) области, начальнику ГУ ГЖИ Рашиде Ковалевой направлено представление по устранению выявленных недостатков. Источник URA.RU в силовых структурах рассказал, что речь идет о двойных премиях, которые выписывались руководящему составу.

«Проверка ГЖИ показала, что большая часть нарушений связана с несоблюдением нормативов по оплате труда: стимулирующие надбавки осуществляются в отсутствие критериев и показателей эффективности. Также арендуемые помещения используются не по назначению. Часть закупленного имущества не эксплуатируется», — заявили в КСП.

По мнению аудиторов, в ГЖИ также требуется исключить деятельность, которая не предусматривается в уставе организации. О выявленных в жилищной инспекции нарушениях КСП проинформировала управление налоговой службы по Челябинской области.

Проверка КСП касается периода с 2020 года по первое полугодие 2021 года. Экс-начальник ГЖИ Элла Никитина ушла в отставку в апреле 2021 года. После, до назначения Ковалевой, обязанности начальника главного управления ГЖИ исполнял Андрей Солопов. Ковалева возглавила жилинспекцию в октябре 2021 года. В пресс-службе ГЖИ URA.RU попросили направить на почту официальный запрос и пообещали прокомментировать претензии КСП позже.