Власти РФ сократили карантин по коронавирусу вдвое

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Машины скорой помощи в красной зоне городской больницы №2. Курган , кпп, охрана, медицина, росгвардия, зона карантина
Карантин сократили с двух недель до одной Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Карантин по коронавирусу сокращен с 14 до 7 дней. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с COVID.

«Минюст зарегистрировал постановление Роспотребнадзора о сокращении карантина по коронавирусу с 14 до 7 дней. Оно вступило в силу», — сообщил Мишустин в ходе трансляции на «России 24».

Ранее карантин по коронавирусу для прибывающих в Россию из других стран, а также для переболевших инфекцией составлял 14 дней. Как ранее заявила зампред правительства РФ Татьяна Голикова, данная мера не является окончательной. Власти продолжат следить за ситуацией с заболеванием и в случае необходимости корректировать сроки пребывания на самоизоляции.

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Карантин по коронавирусу сокращен с 14 до 7 дней. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с COVID. «Минюст зарегистрировал постановление Роспотребнадзора о сокращении карантина по коронавирусу с 14 до 7 дней. Оно вступило в силу», — сообщил Мишустин в ходе трансляции на «России 24». Ранее карантин по коронавирусу для прибывающих в Россию из других стран, а также для переболевших инфекцией составлял 14 дней. Как ранее заявила зампред правительства РФ Татьяна Голикова, данная мера не является окончательной. Власти продолжат следить за ситуацией с заболеванием и в случае необходимости корректировать сроки пребывания на самоизоляции.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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