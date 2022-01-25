Власти РФ сократили карантин по коронавирусу вдвое

Карантин по коронавирусу сокращен с 14 до 7 дней. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с COVID.
«Минюст зарегистрировал постановление Роспотребнадзора о сокращении карантина по коронавирусу с 14 до 7 дней. Оно вступило в силу», — сообщил Мишустин в ходе трансляции на «России 24».
Ранее карантин по коронавирусу для прибывающих в Россию из других стран, а также для переболевших инфекцией составлял 14 дней. Как ранее заявила зампред правительства РФ Татьяна Голикова, данная мера не является окончательной. Власти продолжат следить за ситуацией с заболеванием и в случае необходимости корректировать сроки пребывания на самоизоляции.
Карантин по коронавирусу сокращен с 14 до 7 дней. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с COVID. «Минюст зарегистрировал постановление Роспотребнадзора о сокращении карантина по коронавирусу с 14 до 7 дней. Оно вступило в силу», — сообщил Мишустин в ходе трансляции на «России 24». Ранее карантин по коронавирусу для прибывающих в Россию из других стран, а также для переболевших инфекцией составлял 14 дней. Как ранее заявила зампред правительства РФ Татьяна Голикова, данная мера не является окончательной. Власти продолжат следить за ситуацией с заболеванием и в случае необходимости корректировать сроки пребывания на самоизоляции.