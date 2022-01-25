Предполагалось, что новый пресс-секретарь Алексея Орлова приступит к работе с 10 января, но назначение не состоялось Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Поиски нового пресс-секретаря для мэра Екатеринбурга Алексея Орлова, которые пиар-блок горадминистрации ведет с ноября 2021 года, затягиваются. До недавнего времени основным претендентом был журналист Дмитрий Мигалин («ФедералПресс»), который ранее работал в ряде других свердловских СМИ, включая URA.RU, и в пресс-службе гордумы. Но в последний момент Мигалин отказался от должности, сообщили сразу несколько источников URA.RU, знакомых с ситуацией.

«Переговоры с Мигалиным велись в декабре, после нескольких этапов консультаций его собеседовал и сам Орлов (организовать эту встречу было непросто). И предполагалось, что Мигалин выйдет на работу в мэрию сразу после январских праздников. Но перед Новым годом он сказал, что передумал. Видимо, предложили лучшие условия на текущем месте работы. Поиски [пресс-секретаря] продолжаются, кандидатов несколько, каких-либо решений пока нет», — рассказал один из собеседников агентства.

В разговоре с URA.RU сам Мигалин подтвердил, что вел переговоры с горадминистрацией. Но отметил, что не являлся основным претендентом на должность.

С чем связаны поиски нового пресс-секретаря, доподлинно не известно. По одной из версий, Орлов определил для своего действующего пиарщика Вадима Чернопенева (работает с марта 2021-го) какой-то новый функционал, не предполагающий постоянного взаимодействия со СМИ. Связаться с Чернопеневым к моменту публикации корреспонденту не удалось. По словам пресс-секретаря мэрии Виктории Мкртчян, чиновник находится на больничном.

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