Британский премьер Джонсон хочет встретиться с Путиным

Борис Джонсон хочет обсудить с Владимиром Путиным ситуацию на Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить ситуацию на Украине. Об этом Джонсон заявил в ходе выступления в британском парламенте.

«Цель России — не позволять НАТО приближаться к своим границам. Если это так, то сложно представить себе что-то более контрпродуктивное, чем вторжение на Украину. Мои достопочтенные друзья — министр иностранных дел и министр обороны Великобритании — уже донесли соответствующую мысль до президента Путина и я, конечно, готов вновь с ним побеседовать», — передает ТАСС слова Джонсона.

Ранее командующий Операцией объединенных сил (ООС) Украины в Донбассе Александр Павлюк заявил, что Россия «вторгнется» в Украину 20 февраля 2022 года. На фоне нарастающего напряжения в НАТО объявили о переброске военной техники к границам Украины, пишет агентство Nation News. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что войска региона перешли в режим полной боевой готовности, пишет RT.

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