Полпред Якушев рассказал о будущем свердловском губернаторе

Владимир Якушев назвал черты будущего главы Свердловской области Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Свердловской области-2022

Будущий губернатор Свердловской области, выборы которого назначены на 11 сентября, должен обладать профессиональными навыками, хорошо знать регион и пользоваться доверием местных жителей. Таким взглядом с журналистами поделился полпред президента России в УрФО Владимир Якушев.

«У уральцев всегда очень завышенные требования к тем, кто должен возглавлять их регион. Нужно отметить, что в Свердловской области всегда были губернаторы, отвечающие достаточно высокой планке. Человек должен быть профессионален, должен хорошо знать на сегодняшний день регион. Ну и, конечно же, это достаточно серьезная публичная фигура, которая должна пользоваться доверием», — порассуждал Якушев в эфире радиостанции «Комсомольская правда — Екатеринбург».

Полпред добавил, что, по его мнению, свердловский губернатор должен не только определять политический и экономический курс региона. «Это человек, который должен уметь объединять людей, доносить некие мысли. Особенно в таких сложных ситуациях, как коронавирус», — заключил Якушев.

Выборы губернатора Свердловской области назначены на 11 сентября. Официально о своем участии еще не объявил ни один из кандидатов. В региональных политкругах ожидают, выдвинется ли на новый срок губернатор Евгений Куйвашев. Сам он заявлял URA.RU, что не готов принять решение до тех пор, пока свое слово не скажет президент РФ Владимир Путин.

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