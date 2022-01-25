The National Interest рассказала о провидческом заявлении Путина

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Выступление Владимира Путина на дискуссионном клубе
Владимир Путин заранее предупредил НАТО о недопустимости расширения на Восток, пишет Тед Карпентер Фото:

Президент России Владимир Путин предсказал обострение отношений с НАТО из-за Украины еще в 2007 году, на Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом написал обозреватель американского издания The National Interest Тед Карпентер в своей авторской колонке.

«Особо резкое предупреждение прозвучало, когда Путин выступил на ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности 10 марта 2007 года. Именно тогда, когда он перешел от таких общих замечаний к отношениям России с НАТО, возражения и предупреждения Путина стали настойчивыми. Путин предупреждал своих западных коллег изменить курс. Оглядываясь назад, можно сказать, что это была последняя возможность избежать новой холодной войны между Западом и Россией», — пишет Тед Карпентер.

Журналист отмечает Мюнхенская речь Путина стала важным дипломатическим предупреждением Соединенным Штатам и их союзникам о том, что терпение России в отношении вторжения НАТО подошло к концу. «Последние требования Кремля о гарантиях безопасности и отводе войск НАТО от границ России могут стать последним предупреждением», — заключил Карпентер.

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Президент России Владимир Путин предсказал обострение отношений с НАТО из-за Украины еще в 2007 году, на Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом написал обозреватель американского издания The National Interest Тед Карпентер в своей авторской колонке. «Особо резкое предупреждение прозвучало, когда Путин выступил на ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности 10 марта 2007 года. Именно тогда, когда он перешел от таких общих замечаний к отношениям России с НАТО, возражения и предупреждения Путина стали настойчивыми. Путин предупреждал своих западных коллег изменить курс. Оглядываясь назад, можно сказать, что это была последняя возможность избежать новой холодной войны между Западом и Россией», — пишет Тед Карпентер. Журналист отмечает Мюнхенская речь Путина стала важным дипломатическим предупреждением Соединенным Штатам и их союзникам о том, что терпение России в отношении вторжения НАТО подошло к концу. «Последние требования Кремля о гарантиях безопасности и отводе войск НАТО от границ России могут стать последним предупреждением», — заключил Карпентер.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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