The National Interest рассказала о провидческом заявлении Путина

25 января 2022 в 21:02 Размер текста - 17 +

Владимир Путин заранее предупредил НАТО о недопустимости расширения на Восток, пишет Тед Карпентер Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин предсказал обострение отношений с НАТО из-за Украины еще в 2007 году, на Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом написал обозреватель американского издания The National Interest Тед Карпентер в своей авторской колонке. «Особо резкое предупреждение прозвучало, когда Путин выступил на ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности 10 марта 2007 года. Именно тогда, когда он перешел от таких общих замечаний к отношениям России с НАТО, возражения и предупреждения Путина стали настойчивыми. Путин предупреждал своих западных коллег изменить курс. Оглядываясь назад, можно сказать, что это была последняя возможность избежать новой холодной войны между Западом и Россией», — пишет Тед Карпентер. Журналист отмечает Мюнхенская речь Путина стала важным дипломатическим предупреждением Соединенным Штатам и их союзникам о том, что терпение России в отношении вторжения НАТО подошло к концу. «Последние требования Кремля о гарантиях безопасности и отводе войск НАТО от границ России могут стать последним предупреждением», — заключил Карпентер. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент России Владимир Путин предсказал обострение отношений с НАТО из-за Украины еще в 2007 году, на Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом написал обозреватель американского издания The National Interest Тед Карпентер в своей авторской колонке. «Особо резкое предупреждение прозвучало, когда Путин выступил на ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности 10 марта 2007 года. Именно тогда, когда он перешел от таких общих замечаний к отношениям России с НАТО, возражения и предупреждения Путина стали настойчивыми. Путин предупреждал своих западных коллег изменить курс. Оглядываясь назад, можно сказать, что это была последняя возможность избежать новой холодной войны между Западом и Россией», — пишет Тед Карпентер. Журналист отмечает Мюнхенская речь Путина стала важным дипломатическим предупреждением Соединенным Штатам и их союзникам о том, что терпение России в отношении вторжения НАТО подошло к концу. «Последние требования Кремля о гарантиях безопасности и отводе войск НАТО от границ России могут стать последним предупреждением», — заключил Карпентер.