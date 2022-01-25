НАТО отказалась отправлять войска на Украину

НАТО отказалась от идеи размещения войск на Украине, заявил Йенс Столтенберг Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

Войска НАТО не будут размещены на Украине. Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг в интервью телеканалу CNN.

«НАТО не будет размещать боевые части на Украине. Мы завершаем работу над предложениями, письменным документом, который мы направим им позднее на этой неделе. Мы сделаем это параллельно с США. НАТО не готова идти на компромисс по основным принципам», — сказал Столтенбер.

Ранее на официальном сайте НАТО сообщили о намерении отправить на Украину войска. В частности, США передаст Украине партию боевых вертолетов, пишет телеканал 360. Американские СМИ также сообщили, что президент США Джо Байден намерен отправить в Восточную Европу несколько тысяч военных из-за опасения агрессии со стороны России.