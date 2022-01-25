25 января 2022
24 января 2022

У резиденции тюменского губернатора обнаружили очаг бешенства

© Служба новостей «URA.RU»
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Московский зоопарк. Москва, животные, писец, лисица, песец, полярная лиса, бешенство
В очаге бешенства запретили отлов и охоту на диких животных Фото:

В окрестностях озера Лебяжье (Тюменский район) введен карантин из-за вспышки бешенства животных. Распоряжение об этом за подписью губернатора Александра Моора опубликовано на официальном портале правовой информации. На берегу озера находится одна из резиденций главы региона.

«Установить с 24 января карантин по бешенству на территории эпизоотического очага, расположенного на территории с координатами: широта 57.008001, долгота 65.569270 Тюменского района», — говорится в распоряжении. По данным сервиса Google Maps, по указанным координатам находится урочище Боринки рядом с Лебяжьим озером.

Согласно документу, посторонним лицам нельзя посещать карантинную зону. Также здесь, в частности, запрещен отлов и охота на диких животных. Контроль над исполнением постановления Моор возложил на заместителя губернатора Владимира Чейметова.

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В окрестностях озера Лебяжье (Тюменский район) введен карантин из-за вспышки бешенства животных. Распоряжение об этом за подписью губернатора Александра Моора опубликовано на официальном портале правовой информации. На берегу озера находится одна из резиденций главы региона. «Установить с 24 января карантин по бешенству на территории эпизоотического очага, расположенного на территории с координатами: широта 57.008001, долгота 65.569270 Тюменского района», — говорится в распоряжении. По данным сервиса Google Maps, по указанным координатам находится урочище Боринки рядом с Лебяжьим озером. Согласно документу, посторонним лицам нельзя посещать карантинную зону. Также здесь, в частности, запрещен отлов и охота на диких животных. Контроль над исполнением постановления Моор возложил на заместителя губернатора Владимира Чейметова.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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