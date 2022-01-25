У резиденции тюменского губернатора обнаружили очаг бешенства

В очаге бешенства запретили отлов и охоту на диких животных Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В окрестностях озера Лебяжье (Тюменский район) введен карантин из-за вспышки бешенства животных. Распоряжение об этом за подписью губернатора Александра Моора опубликовано на официальном портале правовой информации. На берегу озера находится одна из резиденций главы региона.

«Установить с 24 января карантин по бешенству на территории эпизоотического очага, расположенного на территории с координатами: широта 57.008001, долгота 65.569270 Тюменского района», — говорится в распоряжении. По данным сервиса Google Maps, по указанным координатам находится урочище Боринки рядом с Лебяжьим озером.

Согласно документу, посторонним лицам нельзя посещать карантинную зону. Также здесь, в частности, запрещен отлов и охота на диких животных. Контроль над исполнением постановления Моор возложил на заместителя губернатора Владимира Чейметова.