Суд решил судьбу тюменца, сбившего на джипе мать с ребенком. Фото

26 января 2022 в 12:24 Размер текста - 17 +

Резонансное ДТП случилось 22 января на улице Советской Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Тюменец Александр Иванченко помещен в СИЗО до 22 марта за то, что сбил на автомобиле мать с ребенком. Такое решение 26 января принял Центральный районный суд Тюмени, сообщили URA.RU в объединенной пресс-службе судебной системы региона. В момент ДТП обвиняемый был пьян. «По решению суда, Иванченко будет находиться в СИЗО по 22 марта 2022 года. Он обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное в состоянии опьянения (п. „а“ ч. 2 ст. 264 УК РФ)», — рассказали в ведомстве. Ранее агентство писало, что 22 января на ул. Советской в Тюмени водитель Jeep Grand Cherokee вылетел с проезжей части на тротуар и сбил женщину с ребенком 11 лет. Затем иномарка столкнулась с двумя другими автомобилями. Нарушитель был пьян, показания алкотестера составили 0,76 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Пострадавших госпитализировали, женщина была доставлена в реанимацию. Александр Иванченко был пьян в момент ДТП Фото: объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Тюменец Александр Иванченко помещен в СИЗО до 22 марта за то, что сбил на автомобиле мать с ребенком. Такое решение 26 января принял Центральный районный суд Тюмени, сообщили URA.RU в объединенной пресс-службе судебной системы региона. В момент ДТП обвиняемый был пьян. «По решению суда, Иванченко будет находиться в СИЗО по 22 марта 2022 года. Он обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное в состоянии опьянения (п. „а“ ч. 2 ст. 264 УК РФ)», — рассказали в ведомстве. Ранее агентство писало, что 22 января на ул. Советской в Тюмени водитель Jeep Grand Cherokee вылетел с проезжей части на тротуар и сбил женщину с ребенком 11 лет. Затем иномарка столкнулась с двумя другими автомобилями. Нарушитель был пьян, показания алкотестера составили 0,76 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Пострадавших госпитализировали, женщина была доставлена в реанимацию.