25 января 2022
24 января 2022

Суд решил судьбу тюменца, сбившего на джипе мать с ребенком. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Снегопад. Курган, снег, снегопад, сугроб, дтп, метель, плохая видимость, авария, зима, аварийный знак
Резонансное ДТП случилось 22 января на улице Советской Фото:

Тюменец Александр Иванченко помещен в СИЗО до 22 марта за то, что сбил на автомобиле мать с ребенком. Такое решение 26 января принял Центральный районный суд Тюмени, сообщили URA.RU в объединенной пресс-службе судебной системы региона. В момент ДТП обвиняемый был пьян.

«По решению суда, Иванченко будет находиться в СИЗО по 22 марта 2022 года. Он обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное в состоянии опьянения (п. „а“ ч. 2 ст. 264 УК РФ)», — рассказали в ведомстве.

Ранее агентство писало, что 22 января на ул. Советской в Тюмени водитель Jeep Grand Cherokee вылетел с проезжей части на тротуар и сбил женщину с ребенком 11 лет. Затем иномарка столкнулась с двумя другими автомобилями. Нарушитель был пьян, показания алкотестера составили 0,76 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Пострадавших госпитализировали, женщина была доставлена в реанимацию.

Александр Иванченко был пьян в момент ДТП
Фото:
Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень» и в viber-канале «Тюмень», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Тюменец Александр Иванченко помещен в СИЗО до 22 марта за то, что сбил на автомобиле мать с ребенком. Такое решение 26 января принял Центральный районный суд Тюмени, сообщили URA.RU в объединенной пресс-службе судебной системы региона. В момент ДТП обвиняемый был пьян. «По решению суда, Иванченко будет находиться в СИЗО по 22 марта 2022 года. Он обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное в состоянии опьянения (п. „а“ ч. 2 ст. 264 УК РФ)», — рассказали в ведомстве. Ранее агентство писало, что 22 января на ул. Советской в Тюмени водитель Jeep Grand Cherokee вылетел с проезжей части на тротуар и сбил женщину с ребенком 11 лет. Затем иномарка столкнулась с двумя другими автомобилями. Нарушитель был пьян, показания алкотестера составили 0,76 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Пострадавших госпитализировали, женщина была доставлена в реанимацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...