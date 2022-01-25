Делегат вора в законе Шалинского устроил разборку в Екатеринбурге

Источник уверен, что Марселя Гасанова задержали на сходке Фото: Анна Майорова © URA.RU

У кафе на озере Шарташ в Екатеринбурге прошла сходка криминальных авторитетов, посвященная переделу бизнеса в городе. Во время разговора разгорелся конфликт с Марселем Гасановым — представителем вора в законе Ахмеда Домбаева (Шалинского), рассказал URA.RU источник в правоохранительных органах.

«В ночь с 24 на 25 января у кафе „Каспий“ прошла сходка авторитетов, на которой обострился конфликт с группой, которую представляет Марсель Гасанов. Он относительно недавно вышел из-под домашнего ареста, под которым он был в рамках уголовного дела, снова стал инициатором разборок по переделу бизнеса», — сообщил собеседник агентства. Он подчеркнул, что, вопреки сообщениям СМИ, на сходке не было стрельбы из автоматов. Участники могли иметь при себе травматические пистолеты, но выстрелов слышно не было.

Источник сообщил, что полиция задержала Гасанова. «Несмотря на относительно молодой возраст (около 30 лет), он считается матерым сподвижником Шалинского и успел насолить своим „коллегам“ в криминальной среде», — рассказал собеседник агентства. По словам собеседника URA.RU в силовой среде, Гасанов является провокатором различных конфликтов среди различных групп влияния, в том числе криминальных.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил URA.RU, что в результате инцидента никто не пострадал. «Основные участники инцидента сотрудниками полиции были оперативно установлены и опрошены. По итогам начавшихся проверочных мероприятий, которыми занимаются сыщики уголовного розыска УМВД по Екатеринбургу и ОБОП ГУ МВД, будет принято обоснованное процессуальное решение», — рассказал Горелых. Он отметил, что полиция выясняет точные обстоятельства инцидента.

Марсель Гасанов считается представителем интересов Ахмеда Шалинского на Урале. Источники уверены, что он также работал на вора в законе Гилани Седого. В Екатеринбурге Гасанов обрел известность после спецоперации, на которой, кроме него был задержан ныне умерший авторитет Герман Гардт, известный как Гера ЖБИ. Шалинский был осужден, и с 2012 года находится в исправительной колонии во Владикавказе. Связанные с ним авторитеты также понесли наказание за противозаконную деятельность.

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