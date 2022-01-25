Экс-директор отдела безопасности сургутской ИК-11 проведет за решеткой три года и шесть месяцев Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Сургуте осужден за взятки на три года и шесть месяцев колонии бывший сотрудник ФСИН, экс-директор отдела безопасности ИК-11 Максим Аллес. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления следственного комитета.

«Сургутским городским судом осужден бывший директор отдела безопасности исправительной колонии №11. Он признан виновным в совершении 30 преступлений, в числе которых 3 преступления, предусмотренные ч.3 ст. 290 УК РФ, 12 преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 291.2 УК РФ и 15 преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 286 УК РФ (получение взятки в значительном размере, получение мелкой взятки и превышение должностных полномочий)», — рассказал пресс-секретарь.

Следствием и судом установлено, что Аллес с октября 2020 года по март 2021 получал от осужденных деньги в размерах от пяти до 62 тысяч рублей за передачу сим-карт, сотовых телефонов и других запрещенных в исправительном учреждении предметов. Преступник выручил в общей сложности 191 тысячу рублей. По сообщению силовиков, подсудимый вину признал и даже раскаялся, но суд все равно назначил ему наказание в виде реального лишения свободы. Осужденный также заплатит в казну государства 300 тысяч штрафа.

Ранее URA.RU сообщало, что сотрудника колонии в Сургуте будут судить за взятки. После выявления преступления Аллес был уволен из ФСИН.

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