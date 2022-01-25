25 января 2022

Некоторые пермяки не смогут вызывать скорую помощь

© Служба новостей «URA.RU»
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«Скорую» можно вызывать при нарушении сознания, дыхания и судорогах Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Пермском крае из-за роста заболеваемости коронавирусом власти перестроили систему оказания первичной медицинской помощи. Рассчитывать на приезд «скорой» теперь могут не все пермяки — с обычными признаками ОРВИ и подозрением на COVID-19 в минздраве советуют идти в больницу самостоятельно.

«Если у вас температура до 38, насморк, боль в горле и/или кашель, головная боль, то вам следует самостоятельно обратиться в амбулаторный консультативно-диагностический центр для пациентов с признаками ОРВИ (АКДЦ)», — говорится на сайте правительства Прикамья. Обратиться за неотложной помощью можно при температуре выше 38, боли в горле и/или кашле, насморке и головной боли. Если уже появились нарушения сознания и дыхания, вялость или судороги, то следует вызывать скорую помощь.

Согласно памятке минздрава, право на вызов врача на дом при признаках ОРВИ имеют только люди, входящие в группы риска. Это маломобильные, онкобольные, пациенты с хронической сердечной, почечной или печеночной недостаточностью, больные диабетом, беременные или те, кому уже за 65 лет.

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В Пермском крае из-за роста заболеваемости коронавирусом власти перестроили систему оказания первичной медицинской помощи. Рассчитывать на приезд «скорой» теперь могут не все пермяки — с обычными признаками ОРВИ и подозрением на COVID-19 в минздраве советуют идти в больницу самостоятельно. «Если у вас температура до 38, насморк, боль в горле и/или кашель, головная боль, то вам следует самостоятельно обратиться в амбулаторный консультативно-диагностический центр для пациентов с признаками ОРВИ (АКДЦ)», — говорится на сайте правительства Прикамья. Обратиться за неотложной помощью можно при температуре выше 38, боли в горле и/или кашле, насморке и головной боли. Если уже появились нарушения сознания и дыхания, вялость или судороги, то следует вызывать скорую помощь. Согласно памятке минздрава, право на вызов врача на дом при признаках ОРВИ имеют только люди, входящие в группы риска. Это маломобильные, онкобольные, пациенты с хронической сердечной, почечной или печеночной недостаточностью, больные диабетом, беременные или те, кому уже за 65 лет. Публикация от Минздрав Пермского края (@minzdrav.permkrai)
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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