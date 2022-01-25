Некоторые пермяки не смогут вызывать скорую помощь

«Скорую» можно вызывать при нарушении сознания, дыхания и судорогах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Пермском крае из-за роста заболеваемости коронавирусом власти перестроили систему оказания первичной медицинской помощи. Рассчитывать на приезд «скорой» теперь могут не все пермяки — с обычными признаками ОРВИ и подозрением на COVID-19 в минздраве советуют идти в больницу самостоятельно.

«Если у вас температура до 38, насморк, боль в горле и/или кашель, головная боль, то вам следует самостоятельно обратиться в амбулаторный консультативно-диагностический центр для пациентов с признаками ОРВИ (АКДЦ)», — говорится на сайте правительства Прикамья. Обратиться за неотложной помощью можно при температуре выше 38, боли в горле и/или кашле, насморке и головной боли. Если уже появились нарушения сознания и дыхания, вялость или судороги, то следует вызывать скорую помощь.

Согласно памятке минздрава, право на вызов врача на дом при признаках ОРВИ имеют только люди, входящие в группы риска. Это маломобильные, онкобольные, пациенты с хронической сердечной, почечной или печеночной недостаточностью, больные диабетом, беременные или те, кому уже за 65 лет.

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