25 января 2022

Курганцам продавали стеклоомывающую жидкость с ядом

© Служба новостей «URA.RU»
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Поездка Дубровского на Кыштымский радиозавод. Челябинск., осторожно, яд
В ведомстве отметили, что в товаре содержался метанол, который является ядом Фото:

В Кургане продавали стеклоомывающую жидкость KristallOff с метанолом, который является для человека ядом. Данное сообщение было размещено 26 января на сайте областного Роспотребнадзора.

«В магазине „Светлое и темное“ в г. Кургане, ул. Невежина, д. 3, стр. 8 выявлена стеклоомывающая жидкость для автомобилей с превышаем содержания метанола. <…> В стеклоомывающей жидкости обнаружен метанол более 0,05%», — указано в сообщении.

Предпринимателя, отвечающего за магазин, обвинили в создании угрозы причинения вреда жизни или здоровью. 200 литров жидкости были арестованы. Сейчас они находятся на ответственном хранении у предпринимателя. В Роспотребнадзоре объяснили, что метанол может проникнуть в организм при вдыхании воздуха, насыщенного его парами, через кожу, при мытье рук и смачивании одежды.

Ранее автолюбительница из Кургана рассказала URA.RU, что побоялась покупать дорогой стеклоочиститель, так как у него был резкий запах. Тогда в Роспотребнадзоре URA.RU ответили, что качественная стеклоомывающая жидкость должна иметь резкий запах.

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В Кургане продавали стеклоомывающую жидкость KristallOff с метанолом, который является для человека ядом. Данное сообщение было размещено 26 января на сайте областного Роспотребнадзора. «В магазине „Светлое и темное“ в г. Кургане, ул. Невежина, д. 3, стр. 8 выявлена стеклоомывающая жидкость для автомобилей с превышаем содержания метанола. <…> В стеклоомывающей жидкости обнаружен метанол более 0,05%», — указано в сообщении. Предпринимателя, отвечающего за магазин, обвинили в создании угрозы причинения вреда жизни или здоровью. 200 литров жидкости были арестованы. Сейчас они находятся на ответственном хранении у предпринимателя. В Роспотребнадзоре объяснили, что метанол может проникнуть в организм при вдыхании воздуха, насыщенного его парами, через кожу, при мытье рук и смачивании одежды. Ранее автолюбительница из Кургана рассказала URA.RU, что побоялась покупать дорогой стеклоочиститель, так как у него был резкий запах. Тогда в Роспотребнадзоре URA.RU ответили, что качественная стеклоомывающая жидкость должна иметь резкий запах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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